Σε αδιέξοδο η Ευρωζώνη: Το παρασκήνιο της άκαρπης τηλεδιάσκεψης του Eurogroup

Νέο διαδικτυακό ραντεβού για την Πέμπτη, σε αναζήτηση συμφωνίας στο σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά από την πανδημία.

Του Νίκου Ρογκάκου

Χωρίς συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την διάσωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, έληξε στις 8 το πρωί το Eurogroup, εν μέσω αντεγκλήσεων, έντονων ξεσπασμάτων από Υπουργούς Οικονομικών αλλά και πλούσιου παρασκηνίου, μετά από 16ωρη συνεδρίαση, η οποία θα συνεχιστεί την Πέμπτη.

“Συνήθεις ύποπτοι” Ολλανδοί, Αυστριακοί και Γερμανοί, που διαφώνησαν με την έκδοση ευρωομόλογου. Από την έναρξη της τηλεδιάσκεψης το χάσμα ανάμεσα στην Ιταλία και την Ολλανδία φάνηκε αγεφύρωτο.

«Δεν θα δεχθούμε συμφωνία χωρίς ευρωομόλογο», ξεκαθάρισε ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, για να λάβει αστραπιαία αρνητική απάντηση από τον Ολλανδό ομόλογό του, Βόπκε Χούκστρα.

Στις 5 τα ξημερώματα, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, Μπρούνο Λεμέρ, φανερά εκνευρισμένος, μη βλέποντας πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, σηκώθηκε και εκνευρισμένος άρχισε να φωνάζει: «Ντροπή σας! Ντροπή της Ευρώπης, που δεν μπορεί να καταλήξει σε μια συμφωνία, όταν καταγράφονται δεκάδες χιλιάδες θανάτων».

Ένα δεύτερο σημείο τριβής είναι η βοήθεια του ESM, με τη Ρώμη και τη Μαδρίτη να επιμένει για βοήθεια χωρίς Μνημόνια και την Γερμανία να αντιδρά. «Ελπίζω ότι πριν από το Πάσχα, θα έχουμε τη φώτιση και θα συμφωνήσουμε για το πακέτο διάσωσης», σχολίασε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Όλαφ Σολτς.

«Στόχος μου είναι ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας της Ε.Ε. έναντι των επιπτώσεων του κορονοϊού, για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και οι χώρες, καθώς και δέσμευση σε ένα μεγάλο σχέδιο ανάκαμψης», σημείωσε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο.

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, συμφωνεί στο πακέτο των 540 δισ. ευρώ, όμως η Κυβέρνηση επιθυμεί και την έκδοση ευρωομολόγου, και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι αύριο θα υπάρξει συμφωνία.

Οι Πρόεδροι δέκα Κοινοβουλευτικών Σωμάτων από επτά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, απηύθυναν επιστολή προς τον Πρόεδρο του Eurogroup, Μάριο Σεντένο και τους Προέδρους των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και της ΕΚΤ, καλώντας τους να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας προωθημένης και άνευ προηγουμένου κινητοποίησης πόρων για την αντιμετώπιση των ανυπολόγιστων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν ότι πρέπει να διοχετευθεί στην Ευρώπη βοήθεια 1,5 τρισ. ευρώ.