Κοινωνία

Μπλόκα σε διόδια, λιμάνια και αεροδρόμια για τους “εκδρομείς του Πάσχα”

Διακόπτεται η μετακίνηση πολιτών μεταξύ των νησιών. Πότε θα διπλασιάζεται τό πρόστιμο για τους παραβάτες. Άρχισε ήδη η ισχύς των αυστηρότερων μέτρων.

Αυστηρά μέτρα ελέγχου σε διόδια και παραδρόμους εθνικών οδών, καθώς και σε πορθμεία, αλλά και αεροδρόμια για την αποφυγή μετακίνησης πολιτών λόγω του Πάσχα, έχουν τεθεί σε ισχύ απο τις 18:00 της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία θα ελέγχει επί 24ωρου βάσεως τη διέλευση των αυτοκινήτων από τα διόδια και τους παραδρόμους των Εθνικών οδών. Παράλληλα το Λιμενικό θα ελέγχει όλους τους πορμθιακούς σταθμούς.

Θα επιτρέπονται μόνον οι μετακινήσεις μονίμων κατοίκων καθώς και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας , νοσηλευτών και γιατρών καθώς και στελεχών της ΓΓΠΠ, για την εκπλήρωση υπηρεσιακών καθηκόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση το φύλλο πορείας ή σχετική βεβαίωση.

Παράλληλα, δεν θα εκδίδονται εισιτήρια χωρίς την επίδειξη Ε1 και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας . Επίσης απαγορεύονται μετακινήσεις προς εξοχικές κατοικίες. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστομο 300 ευρώ, θα αφαιρούνται οι πινακίδες και επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Εως τις 27 Απριλιου εξάλλου, απαγορεύονται οι μετακινήσεις από νησί σε νησί. Εξαιρούνται οι μετακινήσεις των μονίμων κατοίκων απο μικρότερα σε μεγαλύτερα νησιά.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας προειδοποίησε ότι εργοδότες που χορηγούν βεβαίωση κυκλοφορίας σε μη εργαζόμενους θα τιμωρούνται με πρόστιμο 300 ευρώ.

Τέλος , κατέστησε σαφές ότι απαγορεύεται το... "delivery" του Αγίου Φωτός σε δημότες όπως προανήγγειλαν κάποιοι τοπικοί άρχοντες.