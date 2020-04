Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τσιόδρας: Ο περιορισμένος αριθμός θυμάτων είναι νίκη όλων μας

Τι είπε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας για την χρήση μάσκας από το ευρύ κοινό και για τον αριθμό των τεστ για τον COVID-19.

«Δεν μπορώ, ούτε θα μπορέσω να συνηθίσω, όπως και όλοι μας, τους θανάτους αυτής της πανδημίας. Είναι η τεράστια απώλεια των αγαπημένων μας, είναι η πληγή στην καρδιά μας», δήλωσε εμφανώς φορτισμένος ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας, κατά τη σημερινή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην πανδημία κορονοϊού, αναφερόμενος στους 83 θανάτους από τον COVID-19 στην Ελλάδα.

Υπογράμμισε, όμως, στη συνέχεια πως ο περιορισμένος αριθμός θυμάτων στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες χώρες του κόσμου, είναι «η δικιά σας, η δικιά μας, και όλων μας η νίκη».

Ο κ. Τσιόδρας ενημέρωσε επίσης σχετικά με τις οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων αναφορικά με την χρήση μάσκας από το ευρύ κοινό, που συμφωνούν στο ότι δεν ενδείκνυται, καθώς τα “κατά” είναι περισσότερα από τα “υπέρ”.

Συγκεκριμένα, επικαλούμενος τον Π.Ο.Υ., επεσήμανε:

Τον κίνδυνο μόλυνσης από τη λάθος χρήση της μάσκας.

Δυσκολία στην αναπνοή

Ψευδής αίσθηση ασφάλειας, έναντι άλλων μέτρων προφύλαξης (μέτρα απόστασης, υγιεινή των χεριών)

Τόνισε πως τα πλέον σημαντικά μέτρα προφύλαξης είναι αυτά που ήδη γνωρίζουμε: Να αποφεύγουμε τον συνωστισμό, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Να διατηρούμε αποστάσεις από άτομα με συμπτώματα. Η υγιεινή των χεριών, με τη χρήση και αντισηπτικών. Η προφύλαξη όταν φταρνίζουμε ή βήχουμε. Και να αποφεύγουμε όσο γίνεται να αγγίζουμε το πρόσωπο.

Επίσης, όσον αφορά τη συζήτηση που γίνεται για τον αριθμό των τεστ που διενεργούνται, είπε πως δημιουργείται μία εσφαλμένη εντύπωση ειδικά από πρακτικές σε χώρες με μικρό πληθυσμό. Εξήγησε πως δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν οι πάντες, ενώ χαρακτήρισε εσφαλμένη σπατάλη πόρων μία τέτοια πρακτική στη χώρα μας.

«Η φυσική απόσταση είναι πιο αποτελεσματική από τα τεστ», τόνισε ο κ. Τσιόδρας.