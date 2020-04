Κοινωνία

Άγιο Φως: Δεν θα επιτραπεί η διανομή του κατ’ οίκον

Τι είπε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων για την πρόθεση που εξέφρασαν Δήμαρχοι.

Στον “πάγο” μπήκαν τα σχέδια Δημάρχων να διανείμουν το Άγιο Φως κατ’ οίκον στους δημότες τους, μετά την τοποθέτηση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, στη σημερινή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην πανδημία κορονοϊού.

Αν και, όπως υπογράμμισε, κατανοεί «την ευαισθησία και τη διάθεση προσφοράς, από την οποία πηγάζει η κίνηση αυτή», ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε πως «δεν μπορούμε να την επιτρέψουμε». Όπως είπε σχετικά με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, «όσο κι αν αντιπροσωπεύει μία βαθύτερη εσωτερική ανάγκη όλων μας, κινδυνεύει να δώσει λάθος μήνυμα και παράδειγμα».

Εξήγησε πως «υπάρχει κίνδυνος», αν και άλλοι Δήμοι ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργαζόμενοι ή εθελοντές των Δήμων να μετακινούνται στους δρόμους σε όλη τη χώρα, προκειμένου να φέρουν το φως σε κάθε δημότη, «ακυρώνοντας την προσπάθεια όλων μας, το κοινό μας στοίχημα για παραμονή κατ οίκον».

Για τον σκοπό αυτό, ο κ. Χαρδαλιάς επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, συστήνοντας του πως «πρέπει όλοι οι Δήμοι να απέχουν από ανάλογες δράσεις, τις οποίες δεν θα επιτρέψουμε».

«Το μήνυμα της Ανάστασης, το οποίο μεταφέρει το Άγιο Φως, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε», συνέχισε και τόνισε πως για να μπορέσουμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο, πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην προσπάθεια μας». «Το Άγιο Φως φωτίζει τις καρδιές όλων μας. Φέτος με ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά με την ουσία της πιστής μας να παραμένει η ίδια και το αίσθημα ελπίδας αναλλοίωτο», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, είχε εκδηλώσει μέσω της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” την πρόθεσή του να διανείμει το Άγιο Φως στους δημότες του.