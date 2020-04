Κόσμος

Κορονοϊός: οδοφράγματα στην Ιρλανδία για να αποφευχθούν οι μετακινήσεις λόγω Πάσχα

Πρόστιμα μέχρι 2.500 ευρώ, αλλά και φυλάκιση έως 6 μήνες για όσους παραβιάσουν τα περιοριστικά μέτρα.

Η ιρλανδική αστυνομία ξεκίνησε σήμερα να τοποθετεί οδοφράγματα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα τηρήσουν τα μέτρα καραντίνας, που έχουν επιβληθεί στη μάχη εναντίον του νέου κορονοϊού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Πάσχα.

Το μέτρο ελήφθη βάσει των νέων εξουσιών που απέκτησαν, από σήμερα, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, πρόστιμα που φθάνουν τα 2.500 ευρώ ή ποινές φυλάκισης έως 6 μηνών για τους παραβάτες.

«Οι πολίτες δεν πρέπει να μετακινηθούν σε ολόκληρη τη χώρα παρά μόνο για απολύτως αναγκαίο λόγο. Θα διασπιστώνουμε εάν αυτές οι μετακινήσεις είναι πράγματι απαραίτητες» εξήγησε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της ιρλανδικής αστυνομίας Ντρου Χάρις.

Συνολικά, 2.500 αστυνομικοί θα κινητοποιηθούν από σήμερα το μεσημέρι έως την Κυριακή το βράδυ για να τοποθετούν «χιλιάδες οδοφράγματα καθημερινά», σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον Χάρις, η Ιρλανδία δείχνει να τηρεί γενικά τα μέτρα που υιοθετήθηκαν, που μεταξύ άλλων επιτρέπουν τη σωματική άσκηση όποιου το επιθυμεί σε ακτίνα 2 χλμ από την κατοικία του.

Εντούτοις, ο αξιωματικός μίλησε για μια «αύξηση» των περιστατικών μη τήρησης των κανονισμών.

Προς το παρόν, η Ιρλανδία καταμετρά 210 θανάτους από τη νόσο Covid-19 και περισσότερα από 5.000 κρούσματα.