Κοινωνία

Κρατούμενος με … τέσσερα κινητά στο κελί του

Ο κρατούμενος επρόκειτο να μεταχθεί σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα...

Τεχνολογικά "οπλισμένος", ήταν κρατούμενος του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, ο οποίος επρόκειτο να μεταχθεί στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου.

Κατά τη διάρκεια του σωματικού ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις (4) συσκευές κινητών τηλεφώνων και δύο (2) κάρτες SIM.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας.