Κορονοϊός: μειώνεται ο ημερήσιος αριθμός των θυμάτων στην Ιταλία

Πιθανή μια μερική επαναλειτουργία των επιχειρήσεων από τις 17 Απριλίου.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 139.422 Οι νεκροί έφτασαν τους 17.669. Παράλληλα, 26.491 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 135.586 και είχαν χάσει την ζωή τους 17.127 άνθρωποι ενώ 24.392 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 552 ασθενείς και καταγράφηκαν 3.856 νέα κρούσματα, ενώ 2.099 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

3.693 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.485 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 63.084 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 53.414 και οι νεκροί 9.722. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 18.234 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.234. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 12.410, με 736 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με χθες ( 817 περισσότερα κρούσματα) ενώ και οι νεκροί είναι 62 λιγότεροι από το προηγούμενο εικοσιτετράωρο. Και οι εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας, συνεχίζουν να μειώνονται αισθητά.

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, είναι πιθανό να αποφασιστεί μια μερική επαναλειτουργία των επιχειρήσεων στις 17 Απριλίου και έξοδος των κατοίκων από τα σπίτια στις 3 Μαΐου. Υπό τον όρο να συνεχιστεί μια συνολική, μείωση των κρουσμάτων και του αριθμού των νεκρών.