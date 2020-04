Κόσμος

Αποσύρεται ο Σάντερς από την κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατικών

Μόνος υποψήφιος ο Τζο Μπάιντεν. Γιατί "εγκαταλείπει" ο Μπέρνι Σάντερς...

Αποσύρεται μετά από μια σειρά από κομβικές ήττες από τον Τζο Μπάιντεν στις εσωκομματικές εκλογές.

«Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε σήμερα σε ολόκληρη την ομάδα του ότι ακυρώνει την εκστρατεία του για την προεδρία», ανακοίνωσε η ομάδα της εκστρατείας του. Η εκστρατεία τελειώνει, ο αγώνας συνεχίζεται», τόνισε η ανακοίνωση της προεκλογικής ομάδας του γερουσιαστή.

Ο 78χρονος Σάντερς αναμένεται να παραχωρήσει σε λίγο ομιλία που θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο.

Ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 77 ετών, είναι πλέον ο μόνος υποψήφιος των Δημοκρατικών για να τεθεί αντιμέτωπος με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια ισχυρή αναστροφή μετά τις καλές επιδόσεις που είχε ο Σάντερς στις τρεις πρώτες πολιτείες που ψήφισαν τον Φεβρουάριο.

Η υποψηφιότητά του έμοιαζε πολύ ισχυρή μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε ο Μπάιντεν πέτυχε μια σαρωτική νίκη στη Νότια Καρολίνα, που οδήγησε σε ενοποίηση των μετριοπαθών ψηφοφόρων γύρω από τον πρώην αντιπρόεδρο.

Η αναμέτρηση πλέον τελειώνει, καθώς η χώρα συνεχίζει να αγωνίζεται με την πανδημία του κορωνοϊού, εξαιτίας της οποίας είχαν ανασταλεί οι εκστρατείες και των δύο υποψηφίων και οδήγησε πολλές πολιτείες να καθυστερήσουν τις πρώτες εκλογικές τους διαδικασίες.