Κοινωνία

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: μείωση της ύλης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τι λέει η Υπ. Παιδείας για την σχολική χρονιά και την αναπλήρωση των μαθημάτων

Μείωση της ύλης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η Υπουργός Παιδείας είπε ότι δεν υπάρχει σενάριο για αναβολή των Εξετάσεων και ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις να γίνουν τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, σημειώνοντας ότι για πολλούς λόγους η Κυβέρνηση θέλει να αποφύγει σενάριο για διεξαγωγή των Εξετάσεων τον Σεπτέμβριο.

Η κ. Κεραμέως είπε ακόμη ότι καθώς τα σχολεία λειτούργησαν κανονικά μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της ύλης έχει διδαχθεί στα σχολεία όλης της χώρας και επομένως δεν τίθεται ζήτημα να “χαθεί” η σχολική χρονιά.

Η Υπουργός Παιδείας εξήγησε πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι με βάση τις οδηγίες των ειδικών, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Με τα σημερινά δεδομένα, τα σενάρια είναι αισιόδοξα. Ωστόσο, οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει πως ο Απρίλιος θα είναι ένας κρίσιμος μήνας. Για αυτόν τον λόγο, είναι τόσο σημαντικό να πειθαρχήσουμε τώρα στα μέτρα, τόνισε η Νίκη Κεραμέως.

«Δεν υπάρχει πιθανότητα να χαθεί η σχολική χρονιά», δήλωσε εμφατικά η Υπουργός Παιδείας, επισημαίνοντας πως έχει ήδη καλυφθεί μεγάλο μέρος της διδακτέας ύλης, μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Ξεκαθάρισε, επίσης, πως δεν της έχει γίνει καμία εισήγηση από τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα, ή άλλους ειδικούς, ότι τα σχολεία δεν θα ανοίξουν.

Ερωτηθείσα σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, η κ. Κεραμέως είπε πως το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει την πιθανότητα να προχωρήσουν η διδασκαλία της ύλης και να μην γίνονται μόνο επαναλήψεις, με την επιφύλαξη ότι όταν ανοίξουν τα σχολεία, η ύλη αυτή θα επαναληφθεί ώστε να την παρακολουθήσουν όλοι.

Σε αυτό το σημείο, ανέφερε πως υπάρχουν ήδη δύο εκατομμύρια συμμετοχές και χιλιάδες ψηφιακές τάξεις. Σημείωσε πως υπάρχουν τρεις πυλώνες: η ζωντανή αλληλεπίδραση μαθητών και καθηγητών, η ασύγχρονη εκπαίδευση (π.χ. μέσω ασκήσεων που διορθώνονται εκ των υστέρων) και η εκπαιδευτική τηλεόραση.

Ενημέρωσε πως στον διαδικτυακό τόπο mathainoumestospiti.gov.gr υπάρχουν αναλυτικές πληροφορορίες ανά βαθμίδα για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Χρεώσεις σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία

Όσον αφορά στα δίδακτρα και τις χρεώσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών, η Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε αρχικά πως οι διοικητικές υπηρεσίες που δεν παρέχονται (μεταφορά με σχολικά, σίτιση, κτλ.) κατά το διάστημα των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού, δεν μπορούν να χρεώνονται.

Από εκεί και πέρα, επαφίεται στα συμβαλλόμενα μέρη η αναπροσαρμογή των διδάκτρων στη βάση της παρεχόμενης τηλε-εκπαίδευσης, δεδομένου ότι τα περισσότερα σχολεία προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες.

«Κάναμε ψηφιακά άλματα» «Κληθήκαμε να κάνουμε ψηφιακά άλματα, που δεν είχαν γίνει επί δεκαετίες ολόκληρες», τόνισε η Υπουργός Παιδείας και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ζητήθηκε από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών η δωρεάν χρήση δεδομένων από τους μαθητές όταν χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, κάτι που έγινε αποδεκτό. Τέλος, αποκάλυψε το ενδιαφέρον πολλών ιδιωτών που εξέφρασαν την πρόθεση να ενισχύσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό σχολείων.