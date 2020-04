Υγεία - Περιβάλλον

Κοτανίδου στον ΑΝΤ1: στις ΜΕΘ σώζουμε καθημερινά ασθενείς με κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Διευθύντρια της ΜΕΘ του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” μιλά για τις 24ώρες “μάχες” και τις νίκες των γιατρών και των ασθενών.​