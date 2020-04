Κοινωνία

Λιμενικό Σώμα: Εμείς μένουμε στις Ελληνικές θάλασσες - εσείς μένετε σπίτι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το βίντεο από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Με ένα βίντεο, στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καλούν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των ειδικών και να κάνουν πράξη το σύνθημα, «Μένουμε σπίτι».

Στο βίντεο αυτό με πρώτο τον Αρχηγό του Λιμενικού Αντιναύαρχο Θεόδωρο Κλιάρη, γυναίκες και άνδρες του Σώματος, διαβεβαιώνουν ότι τόσο η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων μας, όσο και η προστασία της ζωής στην θάλασσα είναι δύο αποστολές αδιαπραγμάτευτες και τους καλούν να μείνουν σπίτι.

«Εμείς μένουμε στις Ελληνικές θάλασσες. Εσείς μένετε σπίτι», είναι το μήνυμα από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, προς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.