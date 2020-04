Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τις 60000 οι νεκροί στην Ευρώπη

Οι θάνατοι στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν το 70% σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει σκοτώσει περισσότερους από 60.000 ανθρώπους στην Ευρώπη, αριθμός που αντιστοιχεί στο 70% των θανάτων σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Μέχρι τις 19.15 σήμερα (ώρα Ελλάδας), οι νεκροί στην Ευρώπη ανέρχονταν στους 60.325 (σε σύνολο 762.625 κρουσμάτων). Σε παγκόσμιο επίπεδο, από την ασθένεια Covid-19 έχουν χάσει τη ζωή τους 84.435 άνθρωποι.

Η Ιταλία (17.669 θάνατοι) και η Ισπανία (14.555) είναι οι δύο χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο και ακολουθούν η Γαλλία (10.328) και η Βρετανία (7.097), που σήμερα κατέγραψε ρεκόρ θανάτων μέσα σε ένα 24ωρο.