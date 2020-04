Πολιτική

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: να δράσουμε έγκαιρα για να σώσουμε ζωές και να μην μπούμε σε εθνικές περιπέτειες (βίντεο)

Τι λέει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΣΥ και τα μέσα προστασίας γιατρών και νοσηλευτών, τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Γιατί κατηγορεί την ΕΕ. Τι λέει για τον Μητσοτάκη και το σχέδιο των 26 δις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ήταν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργός.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στον κορονοϊό είπε ότι πρόκειται για μια «δύσκολη μάχη σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».

«Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, διαχρονικό, το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο στα χρόνια των μνημονίων συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο. Δεν ήταν δυνατόν μέσα σε 1-1,5 μήνα να καλυφθούν τα κενά», λέγοντας ότι «παρά τους περιορισμούς, επί των ημερών μας υπήρξε ενίσχυση με 19.500 προσλήψεις».

«Στηρίζουμε δεν υπάρχει και σιωπούμε» επεσήμανε ο κ. Τσίπρας αναφορικά με τις βολές που εξαπολύουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά του συστήματος υγείας, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση λειτουργεί σε πνεύμα συνεργασίας και αναφέροντας ότι ο Παύλος Πολάκης έχει επισκεφθεί δύο φορές τον Βασίλη Κικίλια για συνεργασία σε ότι αφορά την θωράκιση του συστήματος υγείας.

Αναφερόμενος σε σχόλια του πρώην συμβούλου του, Θανάση Καρτερού, κατά του Σωτήρη Τσιόδρα, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε «εγώ δεν ασκώ κριτική στον επιστήμονα, δεν θα το έκανα αυτήν την ώρα, αλλά προσπαθώ να είμαι δημιουργικός με προτάσεις».

Αναφερόμενος σε αναρτήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με κεντρικό σύνθημα «θα λογαριαστούμε μετά», αναφορικά με τις πολιτικές διαφορές με την Κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «κάποιοι ξύνουν τα νύχια τους και από τις δύο πλευρές, ωστόσο πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι σε μια πολιτική συνεννόηση σε όλο το φάσμα των κομμάτων», λέγοντας ότι αυτό πρέπει να αποτελεί πρωτίστως μέλημα της Κυβέρνησης, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να ξεχάσει ανάλογες συμπεριφορές όταν εκείνος ήταν Πρωθυπουργός, αναφέροντας χαρακτηριστικά «δεν μπορώ να ξεχάσω όταν εμείς κάναμε την διαπραγμάτευση με τους δανειστές, εκείνους που φώναζαν “Γερούν, γερά“».

«Υπάρχουν ελλείψεις και καθυστερήσεις και αυτές πρέπει να επισημαίνονται», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι 45 ημέρες μετά από το πρώτο κρούσμα δεν μπορεί να μην υπάρχουν επαρκή μέσα προστασίας για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που δίνουν την μάχη στα δημόσια νοσοκομεία, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχε γίνει προμήθεια τέτοιου υλικού λέγοντας χαρακτηριστικά «υπάρχει στην μαύρη αγορά, το ξέρετε όλοι», διευκρινίζοντας αργότερα ότι αναφερόταν σε κρούσματα αισχροκέρδειας σε ότι αφορά την διάθεση απολυμαντικών και μασκών.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα έπρεπε να είχε υπάρξει μεγαλύτερη επίσπευση στις προσλήψεις, αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ «πάγωσε» τις 4.000 προσλήψεις στην υγεία που είχε δρομολογήσει η Κυβέρνηση του. Λέγοντας ακόμη ότι οι προσλήψεις που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση προχωρούν αργά και ότι δεν υπάρχουν ούτε 200 γιατροί που έχουν ενισχύσει τις τελευταίες εβδομάδες, ζήτησε να γίνουν περισσότερες προσλήψεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί επικουρικοί γιατροί που δίνουν την μάχη με τον κορονοϊό, καλώντας την Κυβέρνηση να τους νομιμοποιήσει.

Ακόμη, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι κεντρικά η Κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει για την προμήθεια χιλιάδων τεστ, ώστε «να γίνονται μαζικά τεστ στον πληθυσμό, ώστε να μην επαναληφθούν περιστατικά, όπως οι δύο συμπολίτες μας που πέθαναν μόνοι τους στο σπίτι αβοήθητοι, καθώς δεν έγινε έλεγχος από τον ΕΟΔΥ».

Για την οικονομική κρίση, λόγω κορονοϊού

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι τουλάχιστον για φέτος θα φέρει ύφεση μεγαλύτερη από το 2008, απευθύνοντας προσκλητήριο για συνεργασία, προκειμένου να υπάρξει αναχαίτιση της ύφεσης.

Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο «μαξιλάρι ασφαλείας» των 37 δις ευρώ που άφησε πίσω της η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας ένα μέρος τους να διατεθεί για την αντιμετώπιση μέρους των επιπτώσεων της πανδημίας.

«Από αυτά τα 37 δις, τα 16,5 είναι «κλειδωμένα» για την εξυπηρέτηση του χρέους τα επόμενα χρόνια, άρα είναι περίπου 20 δις ευρώ διαθέσιμα, συν τα 20 δις που είναι διαθέσιμα από ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους, συν 12 δις ρευστότητας από την ΕΚΤ. Άρα υπάρχει «ζεστό χρήμα» περίπου 50 δις, από τα οποία ένα πακέτο 14 δις μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να υπάρξει αύξηση του χρέους, καθώς προέρχεται από τα υπερπλεονάσματα για τα οποία είχε κατηγορηθεί τόσο πολύ η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την πρόταση του, ώστε από αυτά τα 14 δις να πληρωθεί από το Κράτος ένας μισθός σε κάθε εργαζόμενο και να δοθεί εισόδημα όσο το 1/12 ενός επιχειρηματία, μαζί με την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό σημαίνει ότι με 7 δις, συν 1 το Δώρο Πάσχα, με 8 δις μέχρι τον Μάιο, μπορούμε να ξεφύγουμε από την κρίση, καθώς θα υπάρξουν περιθώρια για κατανάλωση, που θα κρατήσει ζωντανή την αγορά, αλλιώς αργότερα θα χρειαστούν πολλαπλάσια χρήματα.

«Δεν θα είναι μικρή η οικονομική κρίση, αν κυλήσουμε. Πρέπει να διατηρήσουμε την αγορά, την προσφορά και την ζήτηση, στα επίπεδα του Φεβρουαρίου», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι οι οφειλές από φόρους και εισφορές που τώρα έχουν «παγώσει» θα πληρωθούν κάποια στιγμή.

«Αυτές τις δύσκολες ώρες θα περίμενε κανείς από την Κυβέρνηση να αντιμετωπίζει με λιγότερη αλαζονεία και περισσότερη σοβαρότητα τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και των ανθρώπων που κατάφεραν να βγάλουν την χώρα από την κρίση και να μειώσουν το χρέος», σημείωσε ο κ. Τσίπρας, αναφέροντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το πακέτο μέτρων των 26 δις, λέγοντας ότι η χώρα με το «μαξιλάρι ασφαλείας» βρίσκεται σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες, καλώντας την Κυβέρνηση να καθίσει με σοβαρότητα απέναντι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να συζητήσει την πρόταση της, αναφέροντας τις διαφωνίες της, μεμφόμενος τον Στέλιο Πέτσα, λέγοντας ότι «απάντησε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο σαν να ήταν κανένα μαθητούδι, πατώντας πάνω σε αριθμούς και όχι στην ουσία της πρότασης μας».

Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει έγκαιρα και δημόσια, για να αποφευχθούν κίνδυνοι, αναφέροντας χαρακτηριστικά, «η αγωνίας μας είναι ειλικρινής, γιατί η χώρα δεν αντέχει άλλη περιπέτεια».

Αναφορικά με τα ευρήματα δημοσκοπήσεων που γίνονται αυτήν την περίοδο και δείχνουν ευρύ προβάδισμα της ΝΔ, είπε ότι «όποιος ζητά να απαντήσουν οι πολίτες ποιόν θα ψήφιζαν αύριο, όταν δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι μαζί μας αύριο, διαπράττουν λάθος, το οποίο δεν θα τους συγχωρήσει ο ελληνικός λαός και θα τους οδηγήσει σε πολιτική ζημία».

Αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι «θα πρέπει να εξηγήσει που στηρίζει την θέση ότι μπορεί με αυτάρκεια την χώρα από την κρίση και πρέπει να μας πει το σχέδιο του», σημειώνοντας ότι «αυτήν την ώρα πρέπει να δράσουμε έγκαιρα για να σώσουμε ζωές και να μην μπούμε σε εθνικές περιπέτειες», συμπληρώνοντας ότι «λίγο θα έπρεπε να νοιάζουν κάποιον αν και πότε θα γίνουν εκλογές, όταν ακόμη δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα γίνουν και πότε οι Πανελλαδικές Εξετάσεις».

Αναφορικά με την έκβαση του Eurogroup, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την Γερμανία και την Ολλανδία για «κοντόφθαλμη πολιτική» σε ότι αφορά την άρνηση τους για έκδοση ευρωομολόγου, ενώ τόνισε ότι δεν είναι καθησυχαστικές οι προθέσεις για λήψη μέτρων έως 500 δις ευρώ, όταν οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απαίτηση μέτρων ύψους 1,, τρις ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του κορονοϊού.