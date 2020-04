Κόσμος

Κορονοϊός: “σταθεροποίηση” της πανδημίας, με εκατοντάδες νεκρούς στη Νέα Υόρκη

Τα μέτρα της απομόνωσης, της διακοπής των μη αναγκαίων δραστηριοτήτων και της κοινωνικής αποστασιοποίησης «λειτουργούν», διαβεβαίωσε ο κυβερνήτης.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης κατέγραψε νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων από τον νέο κορονοϊό, με 779 νεκρούς σε διάστημα 24 ωρών, όμως η εξέλιξη της πανδημίας σταθεροποιείται, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο.

«Η καμπύλη» της εξέλιξης του αριθμού των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία «επιπεδοποιείται», εξήγησε ο ίδιος, κατά την τακτική συνέντευξη τύπου που παραχωρεί καθημερινά.

Πεντακόσιοι ογδόντα έξι άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία τις τελευταίες 24 ώρες, ένας αριθμός κοντά σε εκείνον που καταγράφηκε τις τρεις προηγούμενες ημέρες, όμως μικρότερος από εκείνον που είχε καταγραφεί το διάστημα από την 25η Μαρτίου έως την 3η Απριλίου με περισσότερες από 1.000 νέες εισαγωγές (εκτός της 27ης Απριλίου).

«Ας μην αρχίσουμε να αναπολούμε σαν να έχει τελειώσει» επισήμανε ο Κουόμο, προτρέποντας τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους όσο το δυνατόν περισσότερο.

«Δεν το έχουμε ξεπεράσει. Δεν έχει τελειώσει» υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι ο απολογισμός για την πολιτεία της Νέας Υόρκης ανέρχεται ήδη σε 6.268 θανάτους από τον νέο κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον Άντριου Κουόμο, η τωρινή τάση «είναι απλά ένα στιγμιότυπο στον χρόνο». Προειδοποίησε δε για το ενδεχόμενο «αύριο το πρωί να ξυπνήσουμε και οι αριθμοί να έχουν και πάλι αυξηθεί».

Εξάλλου, όπως σημείωσε, ο απολογισμός των θανάτων είναι πιθανό «να είναι το ίδιο υψηλός ή υψηλότερος τις επόμενες ημέρες».

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης είπε, επίσης, ότι ποτέ του δεν πίστευε ότι μπορούσε να βιώσει ξανά κάτι στην κλίμακα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο απολογισμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό είναι κάτι «σχεδόν απίστευτο» για εμένα.