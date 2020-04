Οικονομία

Ξεναγοί: Ένταξη στα μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι συζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού και των εκπροσώπων Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών.

Σε θετικό κλίμα και με στόχο την ένταξη του συνόλου των επαγγελματιών ξεναγών στα επιτακτικά μέτρα στήριξης λόγω COVID-19, πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού και των εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών.

Ο Υπουργός Χάρης Θεοχάρης και ο Υφυπουργός Μάνος Κόνσολας, αναφέρθηκαν στις ενέργειες του Υπουργείου Τουρισμού για τη θετική έκβαση της στήριξής τους. Ήδη η ηγεσία του Υπουργείου είχε έλθει σε επαφή με τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, εστιάζοντας στο θέμα της ανάγκης ένταξης του συνόλου του κλάδου των ξεναγών στα μέτρα στήριξης.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης ζητήθηκε, τέλος, από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους του κλάδου, - πρόεδρο Ν. Ξυλουρά, αντιπρόεδρο Ευρ. Βλάση, γ.γ. Αναστασία Γαϊτάνου και τον πρόεδρο του Σωματείου Διπλωματικών Ξεναγών Κρ. Πιπέρα - να υποβάλουν τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν οι δικαιούχοι επαγγελματίες ξεναγοί.