Κοινωνία

Συναγερμός για ένοπλο που ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί, που απέκλεισαν την περιοχή. Ρατσιστικά κίνητρα αποδίδει στην επίθεση το ΚΕΕΡΦΑ.

Συναγερμός σήμανε στην Άμεση Δράση μετά από κλήση για πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιουλιανού και Αλκιβιάδου.

Την Αστυνομία κάλεσε ένας γείτονας, ο οποίος ανέφερε πως ο δράστης πυροβόλησε από το μπαλκόνι προς το διαμέρισμα όπου μένει ο ίδιος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί, που απέκλεισαν την περιοχή. Μάλιστα βρήκαν τρύπα από σφαίρα, στο σημείο που τους υπέδειξε ο άνδρας που τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση.

Ωστόσο, κατά την επιχείρηση της Αστυνομίας, ο δράστης δεν εντοπίστηκε.

Ρατσιστικά κίνητρα αποδίδει το ΚΕΕΡΦΑ

Την άμεση σύλληψη και την τιμωρία του δράστη ζητά το ΚΕΕΡΦΑ (Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή), υποστηρίζοντας πως η επίθεση είχε ρατσιστικά κίνητρα.

Όπως αναφέρει, μετανάστης από το Πακιστάν, ο οποίος έχει τουριστικό γραφείο στην οδό Ιουλιανού, ήταν ο στόχος της επίθεσης. Υπογραμμίζει πως ο φερόμενος ως δράστης είχε επιτεθεί σε μετανάστες και στο παρελθόν.