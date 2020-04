Κοινωνία

Κορονοϊός: αναπροσαρμόζονται τα δρομολόγια στα ΜΜΜ

Τηλεδιάσκεψη του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τις διοικήσεις εποπτευόμενων φορέων.

Τα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και η αναπροσαρμογή των δρομολογίων, ώστε να πραγματοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης που είχε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, με τις διοικήσεις εποπτευόμενων φορέων.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

· ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, κ. Νίκος Σταθόπουλος,

· ο πρόεδρος του ΟΑΣΑ, κ. Γιάννης Γκόλιας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, κ. Νίκος Αθανασόπουλος,

· ο Πρόεδρος της ΟΣΥ, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ, κ. Στέφανος Αγιάσογλου,

· ο πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ, κ. Χαράλαμπος Δαμάσκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, κ. Νίκος Χαιρέτας

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε 4 άξονες:

1. Επιβατική κίνηση: Η πτώση αγγίζει το 90%. Ενδεικτικά αναφέρθηκε πως από περίπου 900.000 ημερήσιες επικυρώσεις πριν την πανδημία, σήμερα πραγματοποιούνται κάτω από 100.000, σε όλα τα μέσα.

2. Απολυμάνσεις συρμών και οχημάτων: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημερώθηκε για την εξέλιξη των απολυμάνσεων, για τις οποίες είχε δώσει σαφείς οδηγίες ώστε να εντατικοποιηθούν. Οι απολυμάνσεις πραγματοποιούνται πλέον με ακόμα μεγαλύτερη συχνότητα. Συνεχίζονται και οι νεφώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας του Μετρό και του Τραμ, γίνονται απολυμάνσεις ανά δίωρο. Έχουν δοθεί γάντια και μάσκες σε όλο το προσωπικό όλων των οργανισμών.

3. Σχετικά με τις χρονοαποστάσεις στο μετρό και τη συχνότητα κίνησης στα λεωφορεία: Ο κ. Καραμανλής έδωσε οδηγίες να πραγματοποιούνται αναλόγως με τις ανάγκες. Σε ό,τι αφορά στα δρομολόγια των αστικών, έχει ήδη υπάρξει ενίσχυση με 70 επιπλέον λεωφορεία τις πρωινές ώρες (6 πμ-10 πμ) και με 45 επιπλέον λεωφορεία το απόγευμα (3 μμ- 6 μμ). Τις ώρες αιχμής έχουν μειωθεί οι χρονοαποστάσεις και στο μετρό. Ειδικότερα, ζητήθηκε από τις διοικήσεις να επικοινωνήσουν με τα νοσοκομεία αναφοράς, ώστε εάν χρειαστεί να υπάρξει αναπροσαρμογή των δρομολόγιων για να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες ιδίως του υγειονομικού/νοσηλευτικού προσωπικού.

4. Πλάνο της επόμενης ημέρας: Ο κ. Καραμανλής έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε από τους τρεις οργανισμούς να καταρτίσουν επιχειρησιακό σχέδιο επανεκκίνησης μετά την κρίση του κορονοϊού.