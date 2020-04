Κοινωνία

Φωτιά στη Λαχαναγορά στου Ρέντη

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης στη Λαχαναγορά του Ρέντη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα που βρίσκεται μέσα στη Λαχαναγορά Αθηνών.

Στην περιοχή έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο περίπου μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

