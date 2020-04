Οικονομία

Κόντε για “κορονο-ομόλογα”: Είτε πάμε όλοι μαζί στη μάχη είτε η Ευρώπη πεθαίνει

Αυστηρή προειδοποίηση στη γερμανική κυβέρνηση, και όχι μόνο, έστειλε μέσω της Bild ο Ιταλός Πρωθυπουργός.

«Η Γερμανία δεν θα έχει κανένα όφελος εάν η Ευρώπη βυθιστεί στην ύφεση. Όλες οι χώρες θα υποστούν τις συνέπειες. Καμία χώρα δεν θα κερδίσει από την αδυναμία της Ευρώπης και έχουμε την μεγαλύτερη αδυναμία από την εποχή του πολέμου. Οι οικονομίες μας βρίσκονται ενώπιον μια σκληρής δοκιμασίας», είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του στην γερμανική Bild, o Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε.

Ο Κόντε ζήτησε επίσης την χαλάρωση των κανόνων δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Πρέπει να αναπτύξουμε χρηματοπιστωτικά εργαλεία και να αποκτήσουμε ικανότητες αντίδρασης. Δεν ζητάμε από την Γερμανία και την Ολλανδία να υποχρεωθούν να πληρώσουν τα χρέη μας. Ζητάμε την χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Διαφορετικά θα πρέπει να ξεγράψουμε την Ευρώπη και ο καθένας θα κάνει αυτό που νομίζει σωστό. Μια ταχεία ανάκαμψη είναι θετική για όλους», πρόσθεσε.

«Δεν επιτρέπεται να πούμε στο τέλος “η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής απεβίωσε. Η Γερμανία και η Ιταλία πρέπει να αλληλοβοηθηθούν. Όλοι οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να αλληλοβοηθούνται. Ευρώπη δεν σημαίνει μόνο οικονομία, στην Ευρώπη ανήκει και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Πρέπει να πάμε στη μάχη όλοι μαζί», τόνισε.