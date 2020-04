Κοινωνία

Συνελήφθη ο ένοπλος που ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα (εικόνες)

Πολύωρη επιχείρηση της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας. Το χρονικό της υπόθεσης με τους πυροβολισμούς από μπαλκόνι.

Έληξε τα μεσάνυχτα ο συναγερμός, που σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα, αφού πρώτα άνοιξε πυρ από το μπαλκόνι του.

Την Αστυνομία κάλεσε ένας γείτονας, ο οποίος ανέφερε πως οι βολίδες έφθασαν μέχρι το διαμέρισμά του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που απέκλεισαν την περιοχή. Μάλιστα βρήκαν τρύπα από σφαίρα, στο σημείο που τους υπέδειξε ο αλλοδαπός που τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση.

Στο σημείο βρέθηκε και ομάδα της ΕΚΑΜ η οποία διαπραγματεύτηκε με το φερόμενο δράστη, ο οποίος τελικά συνελήφθη και πλέον εξετάζονται τα κίνητρα της πράξης του.

Οι γείτονες του άνδρα, πάντως,υποστηρίζουν πως έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.