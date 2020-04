Οικονομία

Κόντε: εάν η Ευρώπη δε δηλώσει παρούσα, πάμε για διάλυση...

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εάν η Ευρώπη δεν δηλώσει παρούσα, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το ευρωπαϊκό όραμα, προειδοποιεί ο Ιταλός πρωθυπουργός...

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος επιμένει να τονίζει ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στην έκδοση ευρωομολόγων για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, απευθύνεται - σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Bild - στους ηγέτες και τους πολίτες της Γερμανίας χωρίς διπλωματικές περιστροφές, ενόψει της σημερινής νέας συνεδρίασης του Eurogroup.

«Στη Γερμανία μπορεί να έχετε όσα δημοσιονομικά περιθώρια θέλετε, αλλά δεν μπορείτε να πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσετε μια τόσο φοβερή κοινωνική, υγειονομική και οικονομική κρίση μόνο με τα δημοσιονομικά σας περιθώρια», υπογράμμισε ο Κόντε στην εφημερίδα, καθώς η Ιταλία θρηνεί πλέον 17.669 νεκρούς από την ασθένεια COVID-19 επί συνόλου 139.422 κρουσμάτων μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2.

Στις δηλώσεις του στην Bild, που δημοσιεύονται μερικές ώρες πριν συνέλθει εκ νέου το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για να συζητήσει την κοινή ευρωπαϊκή οικονομική αντίδραση στον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας επαναλαμβάνει ότι «είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον η Ευρώπη να δηλώσει παρούσα, να δείξει ότι αίρεται στο ύψος των περιστάσεων αυτής της πρόκλησης. Διαφορετικά, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το ευρωπαϊκό όραμα, ο καθένας (...) να μεριμνήσει για τον εαυτό του».

Όμως σε αυτή την περίπτωση «θα χρειαστούν τριπλάσια, τετραπλάσια, πενταπλάσια ποσά για να βγούμε από αυτή την κρίση και δεν έχουμε εγγύηση ότι θα τα καταφέρουμε με τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και ταχύτερο τρόπο», προειδοποιεί ο Κόντε.