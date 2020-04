Κόσμος

Κορονοϊός: πρώτος θάνατος στη Μάλτα

Οι αρχές της Μάλτας ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, διευκρινίζοντας ότι το θύμα ήταν μια 92χρονη με υποκείμενες παθήσεις.

Στο μικρό νησί της Μεσογείου το πρώτο κρούσμα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 καταγράφηκε πριν από έναν μήνα. Έκτοτε, οι ασθενείς έφθασαν τους 299, με τέσσερις να νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

«Με βαριά καρδιά, επιβεβαιώνω ότι η γυναίκα κατέληξε» εξαιτίας της ασθένειας COVID-19, δήλωσε ο μαλτέζος υπουργός Υγείας Κρις Φερν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Οι υγειονομικές αρχές της Μάλτας επιβεβαίωσαν έξι νέα κρούσματα μόλυνσης χθες Τετάρτη, ένα εικοσιτετράωρο μετά την αλματώδη αύξησή τους (52) προχθές Τρίτη.