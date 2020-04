Κόσμος

Πομπέο για κορονοϊό: δεν είναι η ώρα για την τιμωρία της Κίνας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έχει επικρίνει επανειλημμένα την Κίνα εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης...

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο δήλωσε χθες Τετάρτη ότι είναι πρόωρο να γίνει δημόσια συζήτηση όσον αφορά τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει η Κίνα διότι, κατά την άποψη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το Πεκίνο δεν ενημέρωσε έγκαιρα την Ουάσινγκτον για το εύρος και τη σοβαρότητα της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει επικρίνει επανειλημμένα την Κίνα εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, έκανε την τοποθέτηση αυτή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μαζί με το κλιμάκιο που έχει συστήσει για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ερωτηθείς ποιες συνέπειες θα αντιμετωπίσει η Κίνα, ο Μάικ Πομπέο απάντησε: «Δεν είναι αυτή η ώρα για την τιμωρία. Αλλά είναι ώρα για σαφήνεια και διαφάνεια».

Στην Κίνα μέχρι χθες καταγράφονταν 3.333 θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 επί συνόλου 81.802 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Ο Τραμπ, ο Πομπέο και άλλοι αμερικανοί αξιωματούχοι αμφισβητούν την ακρίβεια των αριθμών που δημοσιοποιεί το κινεζικό υπουργείο Υγείας, με την επίκληση των πολύ βαρύτερων απολογισμών σε άλλες χώρες, ειδικά στην Ισπανία και την Ιταλία.

Οι ΗΠΑ έγιναν χθες Τετάρτη (τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας) η χώρα όπου καταγράφεται ο δεύτερος βαρύτερος απολογισμός νεκρών στον πλανήτη εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού (14.965), μετά την Ιταλία (17.669). Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επιβεβαίωσε πως επανεξετάζεται το ζήτημα της συμβολής των ΗΠΑ στη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε «να αναστείλει» την προηγουμένη. Πρόσθεσε ότι δεν είναι ώρα να συζητηθεί αλλαγή ηγεσίας στον ΠΟΥ.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Πομπέο ενημέρωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση επαναπάτρισε 50.000 Αμερικανούς που είχαν αποκλειστεί σε διάφορες χώρες του κόσμου εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται για να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας και θα επαναπατρίσει αρκετές χιλιάδες ακόμη. Οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο παραμένουν ανοικτές, θύμισε.