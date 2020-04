Θεσσαλονίκη

Επίδοξος ληστής με..χειρουργική μάσκα (βίντεο)

Ο θαρραλέος υπάλληλος του καταστήματος ψιλικών μιλά στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το πώς κατάφερε να τρέψει σε φυγή τον επίδοξο ληστή.

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης εισέβαλλε σε κατάστημα ψιλικών, στην οδό Αντιγονιδών, στη Θεσσαλονίκη, ένοπλος άνδρας, ο οποίος είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του με χειρουργική μάσκα.

Ο άνδρας ζήτησε τις εισπράξεις του καταστήματος από τον υπάλληλο, ο οποίος όμως αρνήθηκε.

Ο ένοπλος χτύπησε με τη λαβή του όπλου τον υπάλληλο στο κεφάλι κι έπειτα τράπηκε σε φυγή.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.