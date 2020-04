Αθλητικά

Μουρίνιο: η συμπεριφορά μου δεν ήταν σύμφωνη με τους περιορισμούς

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ζητά συγγνώμη για την προπόνηση σε πάρκο του Λονδίνου και καλεί όλους να σεβαστούν τους κανόνες.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο παραδέχεται τις ευθύνες του, ζητά συγγνώμη και καλεί όλους να σεβαστούν τους κανόνες. «Παραδέχομαι ότι η συμπεριφορά μου δεν ήταν σύμφωνη με τους περιορισμούς που επέβαλε η κυβέρνηση», δήλωσε ο τεχνικός της Τότεναμ, ο οποίος διοργάνωσε χθες μια προπόνηση σε πάρκο του Λονδίνου, με τους Οριέ, Ντομπελέ, Σάντσες και Σεσενιόν.

Οι ποδοσφαιριστές των «πετεινών», ωστόσο, δεν σεβάστηκαν τις αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης του κορονοϊού, έγιναν αντιληπτοί κι όπως είναι φυσικό, δέχθηκαν κριτική.

Ακόμα και η Τότεναμ, με ανακοίνωσή της, είχε αποστασιοποιηθεί από τον προπονητή και τους παίκτες, υπενθυμίζοντάς τους ότι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να ασκήσουμε όλοι το ρόλο μας, ακολουθώντας τις κυβερνητικές συμβουλές για να υποστηρίξουμε τους ήρωες του ιατρικού προσωπικού που δεσμεύονται για τη διάσωση των ζωών», σχολίασε ο Πορτογάλος τεχνικός του αγγλικού συλλόγου.