Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασε το “φράγμα” των 2000 θανάτων η Γερμανία

Πάνω από 100.000 τα κρούσματα, πάνω από 2000 τα θύματα του κορονοϊού.Τα στοιχεία των επίσημων Αρχών της Γερμανίας.

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού αυξήθηκε κατά 246 στη Γερμανία για να φθάσει τους 2.107 το τελευταίο 24ωρο, ενώ επιβεβαιώθηκαν άλλα 4.974 κρούσματα μόλυνσης, αυξάνοντας το σύνολο στα 108.202 σήμερα, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut.

Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα ανόδου τόσο των θανάτων εξαιτίας της COVID-19, όσο και των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, έπειτα από τέσσερις συναπτές ημέρες μείωσης, δείχνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο είναι ειδικευμένο στην αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών.