Κοινωνία

Οδηγός βρέθηκε νεκρός μέσα στην νταλίκα του

Θρίλερ με νεκρό άνδρα που φέρει τραύματα από σφαίρες...

Νεκρός εντοπίστηκε οδηγός νταλίκας, νωρίς το πρωί, μέσα στο όχημα που ήταν σταθμευμένο σε πάρκινγκ της εθνικής οδού στο ύψος του Ασπρόπυργου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο οδηγός φέρει τραύμα στο στήθος, ενώ αυτή την ώρα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.