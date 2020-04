Κοινωνία

Μητροπολίτης Ιερόθεος στον ΑΝΤ1: ας μην στερήσουμε στους πιστούς το άναμμα ενός κεριού (βίντεο)

Τι λέει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου για την απόφαση να ανοίξουν οι πόρτες των ναών για δύο ώρες, μετά τη Θεία Λειτουργία. Πώς θα γίνει η περιφορά του Επιταφίου.

Ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει η απόφαση της Ιεράς Συνόδου να ανοίξει, τη Μεγάλη Εβδομάδα, τους ναούς για δύο ώρες, μετά τη Θεία Λειτουργία.

Για το θέμα μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασσίου Ιερόθεος, ως εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου.

Ο Μητροπολίτης τόνισε ότι οι εκκλησίες θα ανοίγουν κάθε μέρα από τις 11.00 το πρωί και έως τις 13.00 προκειμένου οι πιστοί να έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν.

Τόνισε, ότι εάν λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας, δεν υπάρχει λόγος να στερήσει κανείς στους πιστούς έστω το άναμμα ενός κεριού.

“Ας μη φθάσουμε στο άλλο άκρο… Όπως πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ, με όλα τα μέτρα προστασίας, μπορεί να προσέλθει και στο ναό” τόνισε χαρακτηριστικά.

Εξέφρασε ωστόσο τον προβληματισμό του σε περίπτωση που παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού. “Δεν θέλουμε να γίνει διασπορά του κορονοϊού μέσω συγχρωτισμού” τόνισε και πρόσθεσε ότι σε περίπτωση που παρατηρηθούν προβλήματα, θα υπάρξουν οι κατάλληλες ενέργειες.