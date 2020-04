Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Τις επόμενες μέρες η ανακοίνωση της ύλης για τις Πανελλαδικές

Τι θα γίνει με την αναπλήρωση των μαθημάτων. Τι ισχύει για τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

Η Νίκη Κεραμέως επανάλαβε ότι, «ο Απρίλιος είναι ο πιο κρίσιμος μήνας, όμως σε γενικές γραμμές είμαστε αισιόδοξοι».

«Υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης της σχολικής χρονιάς ή της μείωσης των διδακτικών ωρών», σημείωσε αναφορικά με τους τρόπους κάλυψης του διδακτικού χρόνου, συμπληρώνοντας πως «έχουμε πολλά ‘όπλα στη φαρέτρα’ μας για να καλύψουμε το χαμένο χρόνο» και υπενθυμίζοντας ότι η σχολική χρονιά για τις τάξεις εκτός Γ’ Λυκείου ολοκληρώνεται το Μάιο, συνεπώς μπορεί και να «μπούμε στον Ιούνιο».

Όσο αφορά στα δίδακτρα η Υπουργός είπε πως έχει υπογραφεί υπουργική απόφαση για τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, ΙΕΚ, φροντιστήρια, κτλ, όχι όμως για παιδικούς σταθμούς.

Και για την εφαρμογή των αποφάσεων για την αναστολή των διδάκτρων ανέφερε τους δύο κανόνες:

Πρώτος κανόνας είναι ότι όποιες υπηρεσίες δεν παρέχονται, δεν μπορούν να χρεώνονται, όπως μεταφορά, σίτιση, κτλ.

Δεύτερος κανόνας αν μία δομή δεν κάνει καθόλου την τηλεκπαίδευση, δεν μπορεί να εισπράττει δίδακτρα.

«Από εκεί και πέρα εναπόκειται στα σχολεία να συμφωνήσουν με τους γονείς για τα δίδακτρα», είπε και ξεκαθάρισε πως η «τηλεκπαίδευση δεν είναι μόνο η ταυτόχρονη διδασκαλία, αλλά και ετεροχρονισμένη».

«Αν ένα σχολείο κάνει τηλεκπαίδευση, το κόστος επωμίζεται αποκλειστικά το ίδιο», κατέληξε η Υπουργός Παιδείας.