Πολιτική

Κοντέινερ για τη φιλοξενία μεταναστών από την Αυστρία για την Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες κοντέινερ για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών δωρίζει η Αυστρία στην Ελλάδα.

Εκατόν ογδόντα ένα ειδικά κοντέινερ για τη διαμονή και υγειονομική φροντίδα μεταναστών και προσφύγων θα διατεθούν από την αυστριακή κυβέρνηση στην Ελλάδα, όπως επιβεβαιώθηκε σε χθεσινή τηλεδιάσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργου Κουμουτσάκου, και του υπουργού Εσωτερικών της Αυστρίας, Καρλ Νέχαμερ.

Το αίτημα είχε υποβάλει ο κ. Κουμουτσάκος, προκειμένου να διατεθούν κοντέινερ, έτσι διαμορφωμένα ώστε να καλύψουν ανάγκες διαμονής και υγειονομικής παρακολούθησης μεταναστών και προσφύγων και στη σχετική τηλεδιάσκεψη συμφωνήθηκε να προχωρήσουν αμέσως οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε τα κοντέινερ να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου, «η συνεργασία των δύο κυβερνήσεων αποσκοπεί στην έγκαιρη προετοιμασία για την αντιμετώπιση πιθανών συνεπειών του συνδυασμού μεταναστευτικού και πανδημίας».