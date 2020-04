Κόσμος

Κατάρρευση γέφυρας στην Ιταλία (βίντεο)

Τμήμα γέφυρας κατέρρευσε προκαλώντας νέο ατύχημα στην Ιταλία.

Τεράστιο τμήμα γέφυρας κατέρρευσε στην Τοσκάνη, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει θύματα.

Αστυνομία και Πυροσβεστική έκλεισαν με κορδέλες το δρόμο.

Τη στιγμή του ατυχήματος βρίσκονταν στο σημείο μόλις δύο φορτηγά, με τα ιταλικά Μέσα να μεταδίδουν ότι ο ένας από τους δύο οδηγούς να μεταφέρεται τραυματίας στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, η γέφυρα είχε επιθεωρηθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο είχε παρατηρηθεί ρήγμα, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ο δήμαρχος της περιοχής δήλωσε πως βαρέα οχήματα περνούσαν τελευταία από τη γέφυρα, λόγω έργων που γίνονται σε δρόμους της περιοχής.

Η κατάρρευση έγινε ενώ η Ιταλία ακόμα επισκευάζει τη γέφυρα που είχε καταρρεύσει στη Γένοβα το 2018, προκαλώντας το θάνατο 43 ανθρώπων.