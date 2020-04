Κόσμος

Κορονοϊός: Πάνω από 1,5 εκατομμύριο κρούσματα παγκοσμίως

Οι χώρες που κρατούν τα «σκήπτρα» στα κρούσματα και τους θανάτους.

Περισσότερα από ενάμιση εκατομμύριο κρούσματα του νέου κορονοϊού είχαν καταγραφεί επισήμως στον κόσμο ως σήμερα το πρωί στις 07:30 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, η οποία στηρίχθηκε σε επίσημες πηγές.

Τουλάχιστον 1.502.478 κρούσματα της Covid-19 και συνολικά 87.320 θάνατοι έχουν καταγραφεί σε 192 χώρες και εδάφη, κυρίως στις ΗΠΑ (432.132 κρούσματα και 14.817 θάνατοι), στην Ισπανία (146.690 κρούσματα και 14.555 θάνατοι) και την Ιταλία (139.422 κρούσματα και 17.669 θάνατοι).

Η Ευρώπη παραμένει η ήπειρος που έχει καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων (772.592) και θανάτων (61.118).

Ο αριθμός των διεγνωσμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 αντανακλά ωστόσο μόνον ένα μέρος του πραγματικού αριθμού τους, καθώς μεγάλος αριθμός χωρών υποβάλει σε διαγνωστικές εξετάσεις μόνον αυτούς που παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα.