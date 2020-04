Αθλητικά

Αυγενάκης: Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ακόμη και τον Ιούλιο

Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού δίνει απαντήσεις.

Την πρόθεση των Αρχών για επανεκκίνηση του πρωταθλήματος εξέφρασε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα γίνει «ακόμα κι αν έχει φτάσει Ιούλιος».

Ο Υφυπουργός, μιλώντας στο ΙΟΝΙΑΝ TV ξεκαθάρισε πως είναι αδύνατος ο σχεδιασμός αυτή την ώρα εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού, όμως σε ανεπίσημο επίπεδο η πλειοψηφία των εμπλεκομένων επιθυμεί να ολοκληρωθεί κανονικά το φετινό πρωτάθλημα, ακόμη κι αν χρειαστεί οι ομάδες να παίζουν μέχρι τον Ιούλιο.

Σχετικά με το μπάσκετ, αναφέρθηκε η επίσημη θέση της ΕΣΑΚΕ, η οποία ζητά επισήμως τη διακοπή του φετινού πρωταθλήματος.

Κάτι αντίστοιχο διαμορφώνεται και στο βόλεϊ, όπως είπε ο ίδιος, χωρίς όμως επίσημο αίτημα από τους εμπλεκόμενους.

Σχετικά με τα υπόλοιπα αθλήματα, όλα είναι στον «αέρα» όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υφυπουργός, ενώ δεν παρέλειψε να ξεκαθαρίσει πως οι όποιες αποφάσεις θα είναι συλλογικές, δείχνοντας τη διάθεσή του να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα και η παραμικρή διαφωνία.

Το Υπουργείο ανοίγει… δρόμους προς τις αθλητικές «οικογένειες» της χώρας, κατέληξε ο κ. Αυγενάκης.