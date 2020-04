Παράξενα

Γυναίκα συνελήφθη επειδή... έγλυψε προϊόντα σε σουπερμάρκετ!

Η ίδια τέθηκε υπό κράτηση για βανδαλισμό, ενώ τα προϊόντα που είχε γλύψει χρειάστηκε να καταστραφούν...

Μια κάτοικος της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ συνελήφθη επειδή... έγλυψε τρόφιμα και άλλου είδους προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 1.800 δολαρίων σε σουπερμάρκετ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι ιθύνοντες του σουπερμάρκετ στο Σάουθ Λέικ Ταχόε, στα σύνορα με την Νεβάδα, κάλεσαν την αστυνομία καθώς "μια πελάτισσα έγλυφε προϊόντα διατροφής" εν μέσω της επιδημίας του κορονοϊού, διευκρίνισε χθες Τετάρτη στο AFP ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας Κρις Φιόρε.

Όταν έφτασαν ο αστυνομικοί, η γυναίκα είχε φορέσει και κοσμήματα που πωλούνται από το κατάστημα, τα οποία είχε επίσης γλύψει.

Σύμφωνα με τον Φιόρε, η ύποπτη, η 53χρονη Τζένιφερ Ουόκερ, είχε γεμίσει το καροτσάκι της με διάφορα προϊόντα, μεταξύ των οποίων κρέας και οινοπνευματώδη, τα οποία δεν μπορούσε να πληρώσει.

Η ίδια τέθηκε υπό κράτηση για βανδαλισμό, ενώ τα προϊόντα που είχε γλύψει χρειάστηκε να καταστραφούν λόγω των φόβων μόλυνσης από την Covid-19.