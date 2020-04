Οικονομία

Στα 1,539 δις τα ληξιπρόθεσμα του Δημοσίου

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους ιδιώτες.

Στο ποσό των 1,539 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα έναντι του ποσού των 1,426 δισ. ευρώ στο οποίο ανέρχονταν τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο.

Αυτό προκύπτει από τα μηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης, που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα οποία οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τον Φεβρουάριο στα 632 εκατ. ευρώ έναντι 612 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.