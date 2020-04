Οικονομία

Άνοιξε η πλατφόρμα για την καταβολή τα 800 ευρώ στους ναυτικούς

Ποιοι είναι δικαιούχοι του έκτακτου επιδόματος. Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης.

Στη διάθεση του κοινού είναι από τις 8:00 το πρωί της Πέμπτης η ηλεκτρονική εφαρμογή «Υπεύθυνη δήλωση COVID-19», στον διαδικτυακό τόπο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (www.nat.gr) και στο πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔΝ» του μενού.

Με τον τρόπο ξεκινούν την εφαρμογή τους τα μέτρα στήριξης των ναυτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού με τους δικαιούχους να λαμβάνουν την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ.

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής οι ναυτιλιακές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις με συνημμένους τους πίνακες των ναυτικών που έχουν θέσει σε αναστολή σύμβασης ή έχουν λύσει τη σύμβασή τους και δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, με βάση το πλαίσιο που ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 30/3/2020 (A75/30/3/2020/Αρ. 63ο), της αντίστοιχης ΚΥΑ και της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΔΝΕΡ/Τμήμα 2ο).

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ είναι:

Ναυτολογημένοι ναυτικοί σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές τα οποία έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου. Οι συμβάσεις ναυτολόγησης των ναυτικών εφόσον δεν έχουν ορισθεί ως προσωπικό ασφαλείας (φύλαξης) επί πλοίου, αναστέλλονται.

Ναυτολογημένοι ναυτικοί σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Μαρτίου 2020, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης αναστέλλονται.

Απογεγραμμένοι ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών καθώς και διεθνείς πλόες, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 01-03-2020, έως και την 30-03-2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού ή ασθενείας/τραυματισμού.