Πολιτική

Ψαριανός: ο κορονοϊός θα καθαρίσει κάπως την χώρα και τον πλανήτη...

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση από ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook...

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει μια ανάρτηση του Γρηγόρη Ψαριανού στην προσωπική του σελίδα στο Facebook σχετικά με τον κορονοϊό.

Ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ δήλωσε ευγνώμων στον κορονοϊό καθώς "θα καθαρίσει κάπως η χώρα".

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Γρηγόρης Ψαριανός γράφει το εξής:

«Τη βγάλουμε, δεν τη βγάλουμε καθαρή, τα τινάξω, δεν τα τινάξω -ξου ξου, χτύπα ξύλο! Θα είμαι ευγνώμων προς αυτό το σιχαμερό ιό - μικρόβιο.. Θα καθαρίσει κάπως την χώρα και τον πλανήτη από την ηλιθιότητα, τον λαϊκισμό, την συριζίαση, την συνομωσιολαγνεία, τον τζονσονοτραμπισμό, την θρησκοληψία... Ευλόγησον!».

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για "χυδαιότητα".

"Την ώρα που καθημερινά συμπολίτες μας δίνουν μάχη για τη ζωή τους και όλη η αντιπολίτευση στέκεται με εποικοδομητικές προτάσεις αρωγός στο έργο της Πολιτείας, ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ, Γρηγόρης Ψαριανός, ευγνωμονεί τον κορονοϊό γιατί, όπως λέει, χωρίς ίχνος ντροπής, θα καθαρίσει τη χώρα και τον πλανήτη από την ηλιθιότητα και τους ΣΥΡΙΖΑίους. Τελικά, όπως φαίνεται η αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη πάει πακέτο με τη χυδαιότητα των στελεχών του. Το λιγότερο που θα περίμενε κανείς ήταν να έχει ήδη διαγράψει αυτόν τον οχετό ύβρεων" τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.