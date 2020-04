Παράξενα

Πλέξιγκλας στο βήμα της Βουλής

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέτρα προστασίας για τους πρακτιγράφους ελήφθησαν στη Βουλή.

Πλέξιγκλας στο βήμα της Βουλής τοποθετήθηκε σήμερα.

Το προστατευτικό έχει μπει για την προστασία των πρακτιγράφων, που εργάζονται ακριβώς κάτω από το βήμα.

Η Βουλή συνεχίζει τις εργασίες της με «ειδικό καθεστώς».

Ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας είπε σχετικά με την τοποθέτηση του πλέξιγκλας ότι, «ελήφθησαν όλα τα μέτρα που υπέδειξε η υγειονομική υπηρεσία».