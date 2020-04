Οικονομία

Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για παράταση στην προστασία της α' κατοικίας

Το σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα και το κάλεσμα για ψήφιση της τροπολογίας. Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόταση Τσακαλώτου στον Σταϊκούρα. Για "μέτρα ασπιρίνη" κάνει λόγο ο Χαρίτσης.

«Εδώ και μήνες καλούμε την κυβέρνηση να παρατείνει το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, το οποίο λήγει στο τέλος Απριλίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική μέσα στην κρίση του κορονοϊού», σχολίασε σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Το σχόλιο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ συνόδευε τη δημοσίευση της σχετικής τροπολογίας που κατέθεσαν σήμερα οι βουλευτές του κόμματός του.

«Είναι αδιανόητο να καλούμε τους πολίτες να μείνουν σπίτι τους και την ίδια ώρα η κυβέρνηση να βγάζει στο σφυρί τα σπίτια ανθρώπων που μέσα στην κρίση δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ανθρώπων που είδαν τους μισθούς τους να μειώνονται κατά 50% με τη σφραγίδα του κ. Βρούτση, που βγήκαν σε αναστολή εργασίας με τις ευλογίες της κυβέρνησης, που οδηγούνται κατά χιλιάδες στην ανεργία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα πρόταση νόμου για παράταση του πλαισίου πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του έτους. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν δεν έχει καμία δικαιολογία. Να έρθει στη Βουλή και να ψηφίσουμε όλοι μαζί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ», γράφει στο σχόλιό του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για παράταση της προστασίας της 1ης κατοικίας

Τροπολογία κατέθεσε στην Ολομέλεια το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα για την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020, στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται στη Βουλή για το σχέδιο νόμου "Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου".

Η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να την κάνει αποδεκτή και να μην αφήσει απροστάτευτα χιλιάδες νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις συνέπειες της Πανδημίας. Αν δεν το πράξουν, η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης φέρουν ακέραια την ευθύνη.

Η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατατέθηκε αναφέρει:

"Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των δυσθεώρητων οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού, οι οποίες είναι δυσθεώρητες, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να υπάρξει πρόληψη και για την προστασία της κύριας κατοικίας όλων των πολιτών.

Είναι γνωστό ότι από την 1η Μαΐου 2020 μπαίνει τέλος στο καθεστώς προστασίας κύριας κατοικίας από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς και η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει το νέο πτωχευτικό πλαίσιο που θα καλύπτει φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Η υγειονομική κρίση του τελευταίου διαστήματος και οι συνέπειές της, καθιστούν αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας.

Προτείνεται λοιπόν, η επέκταση της προστασίας της κύριας κατοικίας μετά την 30η Απριλίου του 2020 και απαγόρευση πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του έτους."

Τσακαλώτος σε Σταϊκούρα: ζήτα παράταση προστασίας της α' κατοικίας

Να μην «παραμένει παρατηρητής» στις συνεδριάσεις του Eurogroup, αλλά να τοποθετηθεί με σαφήνεια στη σημερινή συνεδρίαση, αφενός διεκδικώντας και παίρνοντας παράταση της πρώτης κατοικίας και, αφετέρου, συντασσόμενος με τις διεκδικήσεις Ιταλίας και Ισπανίας, ζητά από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ειδικότερα, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεσμεύτηκε τον Νοέμβρη του 2019 απέναντι στους θεσμούς να προχωρήσει στην άρση προστασίας της κύριας κατοικίας στα τέλη Απριλίου 2020, δέσμευση που, όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αναλάβει, αλλά «αντίθετα είχε συμφωνήσει για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για το ιδιωτικό χρέος που θα περιλάμβανε προστασία της κύριας κατοικίας». «Τέτοιο σχέδιο η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ακόμα», σημειώνει ο κ. Τσακαλώτος, επισημαίνοντας ότι με την κρίση του κορονοϊού ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τη ΝΔ να παρατείνει την προστασία της πρώτης κατοικίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, «όμως σε πολλά δημοσιεύματα αναφέρεται ότι αυτό δεν θα γίνει καθώς οι θεσμοί αντιδρούν».

Κατόπιν αυτών αναφέρει: «Ο κ. Σταϊκούρας καλά θα κάνει στο σημερινό Eurogroup, να τοποθετηθεί με σαφήνεια. Αφενός, να διεκδικήσει και να πάρει παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αφετέρου, να συνταχθεί με τον ευρωπαϊκό νότο και να τοποθετηθεί υπέρ των όσων διεκδικούν Ιταλία και Ισπανία». «Αντιτασσόμενος στην ευρωπαϊκή πολιτική του οικογένεια να ταχθεί με τα συμφέροντα της χώρας. Να μιλήσει για αμοιβαιοποίηση του χρέους, για την ανάγκη έκδοσης ευρωομολόγου, και να επιμείνει η όποια παροχή ενίσχυσης στις χώρες να είναι χωρίς μνημονιακούς όρους και δεσμεύσεις», τονίζει. «Ο κ. Σταϊκούρας», προσθέτει, «δεν δικαιούται να παραμένει παρατηρητής στις συνεδριάσεις του Eurogroup, ειδικά τη στιγμή που διακυβεύονται το μέλλον της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης».

Ο κ. Τσακαλώτος σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση από την μία ισχυρίζεται ότι συντάσσεται με τα αιτήματα Ιταλίας και Ισπανίας και από την άλλη, δια στόματος του κ. Γεωργιάδη, δηλώνει ότι οι κινήσεις της είναι επικοινωνιακές και όχι εφαρμόσιμες». Καταληκτικά, σημειώνει ότι «αν ο κ. Σταϊκούρας αλλάξει ρότα θα έχει σε αυτό την στήριξή μας, αν όχι, εκείνος και η κυβέρνηση θα φέρουν ακέραιη την ευθύνη».

Χαρίτσης: Μέτρα-ασπιρίνες από την κυβέρνηση στην οικονομία

«Σταγόνα στον ωκεανό» και «μέτρα ασπιρίνες, αναντίστοιχα με το μέγεθος και το βάθος της κρίσης που βιώνουμε», χαρακτήρισε τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο Mega, αντιπαραβάλλοντας σε αυτά το «ολοκληρωμένο και πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα "Μένουμε Όρθιοι" που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ».

Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να είναι αντιπολίτευση χρήσιμη στην κοινωνία, για να προσθέσει πως το πρόγραμμα που παρουσίασε περιλαμβάνει «αναλυτικά στοιχεία για το πώς προκύπτουν οι χρηματοδοτήσεις και ποιους αφορούν -από εργαζομένους, ανέργους, ελεύθερους επαγγελματίες, μέχρι συνταξιούχους, αγρότες και επιχειρηματίες». Ανέφερε ότι η ΝΔ έχει ανακοινώσει μέτρα μόλις 3,6% του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, «είναι πλήρως κοστολογημένο και προέκυψε από διαβούλευση με τους ίδιους τους φορείς της αγοράς και τα σωματεία των εργαζομένων» αλλά και αντανακλά και ό,τι συμβαίνει διεθνώς.

Αναφερθείς στη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup, τόνισε πως «είναι πολύ κρίσιμο η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της», σχολιάζοντας ότι «αν πάμε σε "νέο τσίρκο", όπως είπε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, η ΕΕ οδηγείται σε διάλυση».

Ο κ. Χαρίτσης επανέλαβε ότι «ασκούμε την κριτική μας και για τα οικονομικά και για τα υγειονομικά ζητήματα, στηρίζουμε πλήρως το έργο της επιστημονικής επιτροπής». «Το μείζον είναι ότι σήμερα υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση στη χώρα, από όλα τα κόμματα τα οποία τηρούν υπεύθυνη στάση. Μακάρι να είχαμε δει την ίδια στάση από την ΝΔ όταν εμείς ήμασταν κυβέρνηση», τόνισε. Υπογράμμισε, τέλος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν πρόκειται να σπεκουλάρει πάνω σε κοινωνικά και οικονομικά ερείπια», αλλά οφείλει εκ του ρόλου του να είναι χρήσιμος στην κοινωνία, «με την οποία -ως κομμάτι της- συμπάσχουμε». «Ας μην προχωράμε, λοιπόν, σε αντιπαραθέσεις με λογική μικρομματική. Εμείς καταθέτουμε τις προτάσεις μας ώστε να συμβάλλουμε στο να ξεπεράσουμε αυτή την πρωτοφανή κρίση που βιώνει η χώρα, η κοινωνία και ολόκληρος ο πλανήτης», κατέληξε.