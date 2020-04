Οικονομία

Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”: 2,5 δισ. ευρώ στους δήμους μέχρι το 2023

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το νέο πρόγραμμα έχει αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα...

Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης, που θα φέρει το όνομα του αείμνηστου δημάρχου Αθηναίων, Αντώνη Τρίτση, ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, θα συνυπογράψουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το νέο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, που θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, «το νέο πρόγραμμα έχει αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Στόχος του είναι να αναδειχθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας ως πυλώνες αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης των θέσεων εργασίας, επανεκκίνησης της οικονομίας και ανάπτυξης».

Όπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ής Μαρτίου 2020 (άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο), το υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με σκοπό την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορονοϊού, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Για τους σκοπούς αυτούς, οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα να συνομολογούν δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Με την ΚΥΑ θα καθοριστούν οι άξονες προτεραιότητας και τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων ένταξης και αξιολόγησής τους κ.λπ.

ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπονομευθεί το επιτυχημένο πρόγραμμα "Φιλόδημος"

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα «Αντικατάσταση του Προγράμματος “ΦιλόΔημος”», κατέθεσαν στη Βουλή συνολικά 65 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Επικρατείας, Πάνου Σκουρλέτη.

Όπως αναφέρουν, "το πολύ επιτυχημένο Πρόγραμμα ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ χρηματοδότησε πλήρως πλήθος έργων, ενώ ακόμη περισσότερων εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, αντικαθίσταται στη βάση ανυπόστατων ισχυρισμών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών περί χρηματοδοτικής του ανεπάρκειας, χωρίς να αποσαφηνίζονται κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την τύχη των ήδη δημοπρατημένων έργων, την πηγή χρηματοδότησης του νέου Προγράμματος και την σκοπιμότητα της αλλαγής της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων".