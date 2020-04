Πολιτική

Πέτσας: Δίχτυ προστασίας έως και 24 δις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το Eurogroup, την τηλεκπαίδευση, τους ελέγχους ενόψει το Πάσχα και την ενίσχυση του προγράμματος υγείας.

Μείζον ζήτημα της ημέρας αποτελεί η συνέχεια της διάσκεψης του Eurogroup, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επέλθει συμφωνία ώστε να βρεθεί λύση που θα εξασφαλίσει ότι η επανεκκίνηση θα είναι γρήγορη και ισχυρή, αλλά παρ' όλ' αυτά, όπως είπε, «ευελπιστούμε οι σχετικές διαφορές να γεφυρωθούν».

Το σχέδιο ενσωματώνει παρεμβάσεις ύψους 540 δισεκατομμυρίων ευρώ και βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τη χρηματοδότηση με περίπου 100 δισεκ. ευρώ για τη στήριξη της εργασίας από το πρόγραμμα Sure της Κομισιόν, τη χρηματοδότηση με περίπου 200 δισεκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για μόχλευση ώστε να υπάρξει ρευστότητα στην οικονομία και τρίτον τη χρηματοδότηση με 240 δισεκ. ευρώ, περίπου δηλαδή το 2% του ΑΕΠ κάθε κράτους μέλους από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον ESM. Πρόσθεσε δε ότι ως προς το τελευταίο σκέλος η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών δέχονται ως μοναδική προϋπόθεση την τήρηση των ευρωπαϊκών συνθηκών και τη χρήση των χρημάτων αυτών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού χωρίς άλλους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις.

Για Eurogroup: Οι θέσεις της Ελλάδας στηρίζονται στην αρχή πως τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας πρόσθεσε ότι οι θέσεις της Ελλάδας είναι γνωστές και έχουν διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην κοινή επιστολή του με άλλους οχτώ ηγέτες προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στηρίζονται στην αρχή ότι «τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις» κι έχουν στόχο τη χαμηλού κόστους χρηματοδότηση για όλες τις χώρες μέλη της ευρωζώνης. Κάτι που μπορεί να γίνει με την έκδοση ειδικού ευρωομολόγου. Τόνισε πάντως ότι αν και υποστηρίζουμε την έκδοση ευρωομολόγου δεν πρέπει να υποτιμούμε τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει ήδη σε κοινοτικό επίπεδο.

Αναφέρθηκε ειδικά στη μέγιστη δυνατή ευελιξία στη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ και στις κρατικές ενισχύσεις, την εφαρμογή της ρήτρας γενικής διαφυγής από τους περιορισμούς του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης με αποτέλεσμα να μην ισχύουν οι δημοσιονομικοί στόχοι που είχαν τεθεί στα κράτη μέλη για το 2020, την έγκριση σημαντικών εργαλείων ρευστότητας που μετά από χρόνια περιλαμβάνουν και την πατρίδα μας (συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και τα ομόλογά της γίνονται δεκτά από την ΕΚΤ με αποτέλεσμα να είναι δυνατή φθηνή χρηματοδότηση ύψους 10 δισεκ. ευρώ από τις τράπεζες στην πραγματική οικονομία.

Τα δημοσιονομικά μέτρα της κυβέρνησης φθάνουν συνολικά μέχρι και 14 δισ. ευρώ περίπου

Σε εθνικό επίπεδο, πέραν του ευρωπαϊκού, όπως τόνισε ο κ. Πέτσας, η κυβέρνηση ξεδιπλώνει ένα συνεκτικό πακέτο μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας. «Ήδη εφαρμόζονται τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ενώ προωθείται η επανάληψή τους για τον Μάιο και τον Ιούνιο. Επομένως τα δημοσιονομικά μέτρα φθάνουν μέχρι και 14 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου».

Η Ελλάδα θα αναπτύξει μέχρι το καλοκαίρι ένα δημοσιονομικό δίχτυ προστασίας της οικονομίας που φτάνει τα 24 δισ. ευρώ

Πρόσθεσε ότι επιπλέον υλοποιείται ένα πακέτο στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες αυτών των ημερών, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα αναπτύξει μέχρι το καλοκαίρι ένα δημοσιονομικό δίχτυ προστασίας της οικονομίας ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου και θα θέσει σε κίνηση έναν μοχλό ρευστότητας περίπου 10 δισεκ. ευρώ ώστε η υγειονομική κρίση να αφήσει όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία. Ένα συνολικό πακέτο ύψους 24 δισεκ. ευρώ δηλαδή περίπου 13% του ΑΕΠ του 2019».

Η Κυβέρνηση "κρατά εφεδρείες" που είναι απαραίτητες για να πυροδοτήσουμε την άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η κυβέρνηση «κρατά εφεδρείες» γιατί τα μέτρα αντιμετωπίζουν μεν την κρίση όπως εξελίσσεται σήμερα, αλλά κανείς δεν μπορεί με ακρίβεια να προβλέψει την έκβασή της. «Είναι απαραίτητο να τις έχουμε για να πυροδοτήσουμε την άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας. Γιατί όσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση άλλο τόσο δύσκολο και σημαντικό είναι να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί που την αφήσαμε», τόνισε.

«Δηλαδή από ένα σημείο ανάκαμψης. Δηλαδή μια στρατηγική που διαφυλάσσει τις δουλειές, τις προοπτικές των επιχειρήσεων και εγγυάται μια καλύτερη ζωή για όλους».

Σε όλους τους τόνους επανέλαβε ότι είναι ώρα δύσκολη αλλά και ταυτόχρονα «ώρα ευθύνης, όχι εύκολης πλειοδοσίας ούτε ανεύθυνων υποσχέσεων».

Η διαδικασία επιστροφής στην κανονικότητα θα είναι αργή και δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη

Αναφορικά με τη διαδικασία ανάσχεσης του κορονοϊού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η διαδικασία επιστροφής στην κανονικότητα θα είναι «αργή και μακρόσυρτη. Δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη».

Ξεκαθάρισε ότι πάμε καλύτερα από άλλες χώρες αλλά «τίποτα δεν έχει κριθεί οριστικά» και επέκρινε δημοσιεύματα για υποτιθέμενα σχέδια που αναφέρουν διάφορες ημερομηνίες, επισημαίνοντας ότι αποτελούν fake news.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Πέτσας: «Δεν είναι αυτή η περίοδος για ανεύθυνα παιχνίδια, ούτε για επιπολαιότητα, ούτε για εφησυχασμό. Οφείλουμε όλοι να τηρήσουμε τις συμβουλές των ειδικών και τις αποφάσεις της Πολιτείας, ώστε να κρατήσουμε χαμηλά τα επίπεδα των κρουσμάτων και να βγούμε μια ώρα αρχύτερα από την κρίση». Τόνισε ότι «για το σκοπό αυτό, ενόψει πιθανών αποδράσεων για το Πάσχα, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι και αυξάνονται τα πρόστιμα για καταχρηστικές μετακινήσεις σε χωριά και εξοχικές κατοικίες. Οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα, σε νέες και παλιές εθνικές οδούς και παράδρομους θα είναι συνεχείς και αυστηροί».

Απηύθυνε επίσης έκκληση «σε όλους τους συμπολίτες μας να μην ξεχνούν ότι αν επικαλεστούν μετακίνηση με το πρόσχημα της πρώτης κατοικίας, δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν πριν την άρση των περιοριστικών μέτρων. Σε ό,τι αφορά τις ημέρες του Πάσχα, τη μεγάλη γιορτή του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού, φέτος θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε στα χωριά μας, δεν θα ψήσουμε στις αυλές μας, δεν θα πάμε στις Εκκλησιές μας. Ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, έτσι ώστε του χρόνου να γιορτάσουμε, όλοι μαζί, τα ήθη και τα έθιμα της παράδοσής μας. Μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές».

Ενίσχυση του συστήματος Υγείας

Αναφορικά με την ενίσχυση του συστήματος Υγείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «συνεχίζουμε τις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αυξάνουμε τις Μ.Ε.Θ. και πραγματοποιούμε σημαντικές προμήθειες υγειονομικού υλικού. Έχουμε, ήδη, αυξήσει τις Μ.Ε.Θ. από τις 565 - που ήταν πριν από δυόμιση μήνες - στις 952, δηλαδή αύξηση κατά 68%. Παράλληλα, έχουν εγκριθεί 4.824 προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού, ενώ 2.500 εξ' αυτών έχουν ήδη προσληφθεί.

Στο μεταξύ ξεκίνησε από χθες η διαδικασία για τη συγκρότηση 500 Κινητών Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, χωρισμένων σε δύο βάρδιες, οι οποίες θα παρέχουν κατ' οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες και θα παίρνουν δείγματα βιολογικού υλικού από πρόσωπα που πιθανό να έχουν προσβληθεί από κορονοϊό».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ότι ο πρωθυπουργός με χθεσινή ανάρτησή του, εξέφρασε, για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες του και την ευγνωμοσύνη των Ελλήνων στους ήρωες με τις μάσκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου ενάντια στον κορονοϊό. Τις προηγούμενες μέρες επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου βρέθηκε δίπλα για να τους στηρίξει και να τους ενθαρρύνει. Είχε στη συνέχεια τηλεδιάσκεψη με τον διοικητή του ΕΚΑΒ από τον οποίο ζήτησε να διαβιβάσει σε όλο το προσωπικό θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες. Επικοινώνησε κατόπιν -με τηλεδιάσκεψη- με εντατικολόγους πέντε μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων, με τους οποίους είχε συζήτηση για την ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προκειμένου να ανταπεξέρχεται σε κάθε πρόκληση, πέραν του κορονοϊού».

Και σημείωσε πως «σήμερα το απόγευμα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, η έκτακτη ενίσχυση σε 113.780 εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, το ΕΚΑΒ, τον ΕΟΔΥ, καθώς και σε όσους υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, για μια ακόμη φορά, εκφράζουν, θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές που σπεύδουν να ενισχύσουν το Σύστημα Υγείας και τις προνοιακές δομές. Όπως επίσης και στους μικρούς και μεγάλους δωρητές που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του Συστήματος και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Στο κύμα αυτό της κοινωνικής αλληλεγγύης ξεχωρίζει η διεθνής πρωτοβουλία δράσης για τον κορονοϊό ύψους 100 εκατομυρίων δολαρίων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ Πέτσας στο «Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» επισημαίνοντας: «Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πολιτών για προστασία της ανθρώπινης ζωής, ασφάλεια και δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, η κυβέρνηση σχεδίασε το νέο πρόγραμμα έργων και δράσεων ανάπτυξης και αλληλεγγύης στην Αυτοδιοίκηση. Το πρόγραμμα αυτό φέρει συμβολικά το όνομα του αείμνηστου οραματιστή δημάρχου της Αθήνας, Αντώνη Τρίτση.

Το πρόγραμμα αυτό, παρουσιάστηκε προ ολίγου από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τ. Θεοδωρικάκο και τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.κ. Χ. Σταϊκούρα και Α. Γεωργιάδη. Έχει ορίζοντα από τώρα έως τα τέλη του 2023 και διασφαλισμένους πόρους τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα σημαντικά έργα πνοής σε όλη τη χώρα. Οργανώνουμε έξυπνες πόλεις με ψηφιακές υπηρεσίες για τους δημότες, με προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Κατά την κατασκευή των έργων προβλέπεται να δημιουργηθούν τουλάχιστον 40.000 νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη μεγάλη προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας, που πρέπει να αρχίσει την επόμενη μέρα αυτής της κρίσης.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος είναι:

- Η προστασία της ζωής, της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

- Η ποιότητα ζωής και η εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών.

- Το περιβάλλον.

- Η ψηφιακή σύγκλιση.

- Η παιδεία, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και ο αθλητισμός

- Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με δράσεις κοινωνικής προστασίας και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να προχωρήσουμε οι Έλληνες ενωμένοι, με σύνεση και αποφασιστικότητα, για να βγούμε πιο δυνατοί και από αυτή την κρίση».

Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αγκαλιάσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση





Συγχαίρω όλους τους εκπαιδευτικούς που δεν αφήνουν τα παιδιά μας πίσω

Αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση απάντησε στα νέα δεδομένα, επιστρατεύοντας - ανάμεσα στ' άλλα - με εκπληκτική ταχύτητα τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής.

Είπε: «Εγκαταστάθηκαν μηχανισμοί τηλεδιασκέψεων, ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών, τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης. Υπογραμμίζεται ότι - όπως δείχνουν τα στοιχεία που είχαμε στις αρχές της εβδομάδας - η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αγκαλιάσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου παρακολούθησαν τα προγράμματα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης στην Ε.Ρ.Τ. 2 μεσοσταθμικά περισσότερα από 100.000 παιδιά ηλικιών 4-14».

Με τη βοήθεια γραφημάτων παρουσίασε την εξής εικόνα:

- Στα σχολεία:

Στη σύγχρονη εκπαίδευση καταγράφηκαν 1.885.000 συμμετοχές μαθητών σε ψηφιακές τάξεις (Webex) και 71.701 εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει την προσωπική ψηφιακή τους τάξη, ενώ είχαν δημιουργηθεί 113.974 ψηφιακές τάξεις.

Στην ασύγχρονη εκπαίδευση, περισσότεροι από 913.000 μαθητές και 166.000 εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

- Στα δημόσια Ι.Ε.Κ.:

Το 84% των μαθημάτων που διενεργούνταν διά ζώσης είναι ήδη ενταγμένα στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Το 86% των εκπαιδευτών και το 89% των καταρτιζόμενων έχουν κωδικούς πρόσβασης σε ασύγχρονη εκπαίδευση.

- Στα Πανεπιστήμια:

Το 96,35% των μαθημάτων παραδίδονται μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τονίζουμε επιπλέον ότι περίπου 100.000 μαθητές κατά μέσο όρο παρακολουθούν καθημερινά την εκπαιδευτική τηλεόραση μέσω της ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι σήμερα θα ανακοινωθεί από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Ν. Κεραμέως, η ύλη των εξετάσεων της Γ' Λυκείου, ώστε να αφεθούν απερίσπαστοι στην προετοιμασία τους οι μαθητές μας».

Κλείνοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Πέτσας θέλησε να μοιραστεί μια προσωπική του εμπειρία και ανέφερε:

«Η μικρή μου κόρη είναι μαθήτρια της Δ' Δημοτικού ενός δημόσιου σχολείου, του 1ου Δημοτικού Αγίου Στεφάνου. Την προηγούμενη Κυριακή, η δασκάλα της αφιέρωσε την ημέρα της, μέχρι αργά το βράδυ, για να συνδεθεί διαδικτυακά με τους μαθητές της και τους γονείς τους, προκειμένου να προετοιμάσει την «ψηφιακή τάξη» της επόμενης μέρας. Στο πρόσωπό της, συγχαίρω όλους τους εκπαιδευτικούς που δεν αφήνουν τα παιδιά μας πίσω. Που αφιερώνουν χρόνο - και δίνουν τον εαυτό τους - αποδεικνύοντας τι τίτλος τιμής είναι να είσαι δάσκαλος. Άλλη μια φορά, εκ μέρους της κυβέρνησης και των Ελλήνων, σας ευχαριστώ».

Είμαστε σε συνεννόηση με την Εκκλησία

Σε ερώτηση για την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου που προβλέπει άνοιγμα των εκκλησιών από τις 13:00 έως τις 17:00 ο κ. Πέτσας είπε ότι η εκκλησία έχει δείξει μια πολύ υπεύθυνη στάση όλο αυτό το διάστημα, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έχει λάβει σκληρές, δύσκολες αποφάσεις και η συνεργασία με την πολιτεία είναι συνεχής και σε πολύ καλό επίπεδο. «Και για το Πάσχα είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διευθέτηση ιδίως από την Μ. Τετάρτη και μετά» είπε και υπογράμμισε «για το ωράριο εξετάζουμε διάφορα θέματα ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός», υπενθυμίζοντας ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για μετακινήσεις στις εκκλησίας, αλλά παρεμπιπτόντως «μπορεί κάποιος όταν κάνει μια άλλη έξοδο να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό που λέμε ατομική λατρεία περνώντας από την εκκλησία της ενορίας του. Θα φροντίσουμε να μην υπάρξει συνωστισμός, σε συνεργασία με την εκκλησία, λέγοντας ότι αυτό το διάστημα μένουμε στο σπίτι, δεν πηγαίνουν στις εκκλησιές μας και φροντίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το εάν αυτό συνεπάγεται ότι το ωράριο λειτουργίας που ανακοίνωσε η Ιερά Σύνοδος θα ισχύσει, απλώς η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού, ο κ. Πέτσας απάντησε: «Όχι. Να μην εξάγετε τέτοια συμπεράσματα. Να περιμένετε τη νεότερη συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Εκκλησία. Είπα ότι υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία σε πολύ καλό κλίμα και ελπίζουμε ότι θα βρούμε την κατάλληλη φόρμουλα ώστε αυτά που έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα να μη χαθούν».

Για το 'Αγιο φως σημείωσε ότι έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά του στην Ελλάδα και ανά την επικράτεια και σε συνεργασία με την εκκλησία θα υπάρξει συνεννόηση, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας την ημέρα του Πάσχα και επανέλαβε ότι θα αυξηθούν οι έλεγχοι και στις εθνικές οδούς και στους άλλους δρόμους για να μην κινδυνέψει η προσπάθεια των πολλών από τους λίγους.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει θέμα πρόωρων εκλογών, ο πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. «Δεν ασχολούμαστε με τις φοβίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης» σημείωσε.

Για τα 500 νέα κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ είπε ότι η κυβέρνηση προχωρά στις σχετικές προσλήψεις και ότι υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για τα οχήματα τα οποία είναι απαραίτητα. Επίσης σημείωσε ότι θα υπάρξουν 500 οδηγοί και 500 νοσηλευτές, οι μονάδες θα είναι σε όλη την Ελλάδα και θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσουν.

Για το εμπροσθοβαρές πρόγραμμα που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ανεργία και όχι την εργασία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις απολύσεις από τις 18 Μαρτίου και μετά έβαλε ένα φρένο στις απολύσεις, άρα οι θέσεις εργασίας σε μεγάλο βαθμό προστατεύονται. Το ζήτημα είναι με το δίχτυ ασφαλείας που απλώνουμε αυτή τη στιγμή στην οικονομία, να μπορέσουμε, όταν ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση, να πυροδοτήσουμε γρήγορα την επανεκκίνηση της οικονομίας ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας, αντίθετα να προστεθούν και άλλες.

Επιπλέον ο κ. Πέτσας τόνισε «δεν είναι ώρα για πλειοδοσία αλλά για ευθύνη. Τα όποια ταμειακά διαθέσιμα του κράτους τα οποία φυσικά δεν είναι 50 δις, είναι περίπου 36 δις, θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε με τρόπο που θα σέβεται την άγνοια μας. Διότι έχουμε άγνοια, όπως παραδέχθηκε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το χρόνο που θα τελειώσει αυτή η υγειονομική κρίση. Επομένως τα χρησιμοποιούμε με σύνεση». «Αν τα χρησιμοποιήσουμε όλα μαζί τι θα κάνουμε το Σεπτέμβριο αν για παράδειγμα παραταθεί η υγιεινομική κρίση;» ρώτησε ο Στέλιος Πέτσας και πρόσθεσε «δεν θα βάλουμε της Ελλάδα σε περιπέτειες, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα χρησιμοποιήσουμε τα ταμειακά και δημοσιονομικά όπλα για να έχουμε ταχεία επανεκκίνηση μετά».

Για την επιστρεπτέα προκαταβολή των επιχειρήσεων και τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα είπε: «Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η ανταπόκριση η οποία θα θέλαμε. Γι' αυτό και χθες καλέσαμε όσους έχουν μικρομεσαία επιχείρηση να σπεύσουν να επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα γιατί τους αφορά. Είναι ένα πρόγραμμα για πέντε χρόνια, τον πρώτο χρόνο δεν πληρώνουν καμία δόση, οι δόσεις επιμερίζονται τα 4 χρόνια, με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Επομένως τους ευνοεί και τους καλούμε να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να μπουν στη σχετική πλατφόρμα έως τις 10 Απριλίου».

Τέλος σε ερώτηση για το εάν ένα δάνειο από μια πιστωτική γραμμή τον ESM συνεπάγεται και μνημόνιο απάντησε αρνητικά και υπογράμμισε ότι αυτό το οποίο εξετάζεται, είναι να υπάρξει χρηματοδότηση μέχρι 2% του ΑΕΠ κάθε κράτους μέλους από τον ESM, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, πέραν φυσικά των αυτονόητων δηλαδή τον σεβασμό στις ευρωπαϊκές συνθήκες και ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην οικονομία από τον κορονοϊό.