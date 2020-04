Υγεία - Περιβάλλον

Νέα λίστα με φάρμακα που μεταφέρονται από το φαρμακείο στη Λ. Αλεξάνδρας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Απο που μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακα τους οι ασθενείς. Δείτε τα σκευάσματα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μετά το κλείσιμο του Φαρμακείου στην Λ. Αλεξάνδρας 119 προστίθεται νέα λίστα φαρμάκων που οι ασφαλισμένοι μπορούν να προμηθευτούν από τρία φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για Φάρμακα Υψηλού Κόστους, τα οποία διαμοιράζονται στα φαρμακεία του Οργανισμού στους Αμπελοκήπους, στη Νέα Ιωνία και στη Καλλιθέα.

Ειδικότερα: στο Φαρμακείο στους Αμπελοκήπους (Λεωφόρο Αλεξάνδρας 175) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:

Στο Φαρμακείο της Νέα Ιωνίας (Αλ. Παναγούλη 91) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:

Στο Φαρμακείο της Καλλιθέας (Δαβάκη 44) θα μεταφερθεί το εξής φάρμακo: