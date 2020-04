Τοπικά Νέα

Τραγικό φινάλε για γυναίκα στον Ληθαίο

Που και πως εντοπίστηκε απο τα συνεργία διάσωσης που την έψαχναν επί ώρες.

Νεκρή βρέθηκε το μεσημέρι η γυναίκα που αγνοείτο από χθες, στον Ληθαίο ποταμό, μετά από συντονισμένες ενέργειες δυνάμεων της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων της περιοχής, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων, Ευάγγελου Τσιορλίδα, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Τρικάλων.