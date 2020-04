Κοινωνία

ΔΙΣ: Κλειστές για τους πιστούς οι εκκλησίες την Μεγάλη Εβδομάδα

"Υπαναχώρηση" απο την Εκκλησία, μετά τις δηλώσεις Πέτσα για την Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου για δίωρο "άνοιγμα" των εκκλησιών τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Σε διευκρινήσεις για το άνοιγμα των ιερών ναών για δύο ώρες τη Μεγάλη Εβδομάδα προχώρησε ο εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, μητροπολίτης Ναυπάκτου, Ιερόθεος, με ανακοίνωσε που εξέδωσε, λίγο μετά την ενημέρωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, που τόνισε ότι «υπάρχει συνεννόηση με την Εκκλησία».

«Η συγκεκριμένη εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου είχε την έννοια να αποτρέψει τους χριστιανούς να προσέλθουν στους ιερούς ναούς, δεδομένου ότι η Εκκλησία αντιλαμβάνεται πως από τον συνωστισμό προκαλείται κίνδυνος διασποράς του ιού», δήλωσε διευκρινιστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ως εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου Τύπου της Εκκλησίας της Ελλάδος ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, αναφερόμενος στην εγκύκλιο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία αναφέρει ότι οι ναοί θα είναι ανοικτοί 11.00-13.00 τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και 13.00-17.00 τη Μεγάλη Παρασκευή, δύο ώρες μετά την απόλυση των Ιερών Ακολουθιών.

Την Πέμπτη 9 Απριλίου ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ως εκπρόσωπος τύπου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα θέματα της πανδημίας του κορoνοϊού απάντησε μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», όπου τόνισε ότι, «δεν μπορούμε να στερήσουμε από τους πιστούς να ανάψουν ένα κερί», σχολιάζοντας την παραπάνω εγκύκλιο, για να διευκρινίσει αργότερα ότι, η εγκύκλιος απευθυνόταν στους μητροπολίτες και όχι στους πιστούς.

Προηγουμένως, ο Στέλιος Πέτσας είχε πει ότι, «είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διευθέτηση ιδίως από την Μ. Τετάρτη και μετά» είπε και υπογράμμισε «για το ωράριο εξετάζουμε διάφορα θέματα ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός», υπενθυμίζοντας ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για μετακινήσεις στις εκκλησίας, αλλά παρεμπιπτόντως «μπορεί κάποιος όταν κάνει μια άλλη έξοδο να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό που λέμε ατομική λατρεία περνώντας από την εκκλησία της ενορίας του. Θα φροντίσουμε να μην υπάρξει συνωστισμός, σε συνεργασία με την εκκλησία, λέγοντας ότι αυτό το διάστημα μένουμε στο σπίτι, δεν πηγαίνουν στις εκκλησιές μας και φροντίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το εάν αυτό συνεπάγεται ότι το ωράριο λειτουργίας που ανακοίνωσε η Ιερά Σύνοδος θα ισχύσει, απλώς η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού, ο κ. Πέτσας απάντησε: «Όχι. Να μην εξάγετε τέτοια συμπεράσματα. Να περιμένετε τη νεότερη συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Εκκλησία. Είπα ότι υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία σε πολύ καλό κλίμα και ελπίζουμε ότι θα βρούμε την κατάλληλη φόρμουλα ώστε αυτά που έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα να μη χαθούν».

Η διευκρινιστική ανακοίνωση για τις δηλώσεις του μητροπολίτη Ιερόθεου

Τα βασικά σημεία των παρεμβάσεων του σεβασμιότατου ήταν:

1. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε στους μητροπολίτες την από 7-4-2020 εγκύκλιό της με την οποία τους διαβίβαζε την νέα διυπουργική απόφαση της 6-4-2020 και τους παρακαλεί για την εφαρμογή όσων προβλέπονταν σε αυτή και του μέτρου για το «κεκλεισμένων των θυρών». Η εγκύκλιος απευθυνόταν προς τους μητροπολίτες και όχι προς τον λαό για να τον προσκαλεί σε συγκέντρωση.

2. Η εγκύκλιος αυτή κοινοποιήθηκε στους τρεις υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη προς ενημέρωσή τους.

3. ‘Άλλωστε, ήδη ισχύει η απαγόρευση μετακίνησης των πολιτών, και επιτρέπεται μόνον κατόπιν σχετικής αδείας.

Επί πλέον και εξ αφορμής διαφόρων σχολίων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, ως εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και σε συνεννόηση με τον μακαριότατο πρόεδρο αυτής, διευκρινίζει τα παρακάτω:

Η δυνατότητα ατομικής προσευχής καταργήθηκε με την ΚΥΑ των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών Δ1α/Γ.Π οικ 20036/ 22-3-2020 (ΦΕΚ B΄ 986), καθώς δεν προβλεπόταν ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης και γι αυτό δεν περιελήφθη στην ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας και Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/6-4-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1178).

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος από την αρχή το αντιλήφθηκε αυτό και γι αυτό ζήτησε με έγγραφό της να προβλεφθεί και η ατομική προσευχή στους λόγους μετακινήσεων των πολιτών, τηρώντας ταυτόχρονα την απόφαση της Πολιτείας, η οποία δεν έκανε δεκτό το αίτημα.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Ιερά Σύνοδος δεν προτρέπει κανέναν πιστό να έλθει στην εκκλησία. Οι εκκλησίες δεν είναι ανοιχτές για τους πιστούς κι αυτό είναι το νόημα της «κεκλεισμένων των θυρών» τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών.

Η υπ’ αριθ. 3018/7.4.2020 Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου απευθύνεται προς τους Μητροπολίτες και όχι τους πιστούς και κατά συνέπεια δεν είναι έγγραφο προτρεπτικό για προσέλευση στην Εκκλησία, αφού μάλιστα η Ιερά Σύνοδος δεν δύναται να “νομοθετήσει” αντίθετα προς όσα προβλέπουν οι αποφάσεις της Πολιτείας.