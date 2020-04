Παράξενα

Πλήρωσε 400 ευρώ τη “βόλτα” με λεωφορείο

Δεν υπάκουσε στους νόμους της καραντίνας και το πλήρωσε ακριβά. Πολύ ακριβά.

Πρόστιμο 400 ευρώ επιβλήθηκε σε Ιταλίδα στην Τεργέστη, στη βόρεια Ιταλία, η οποία έκανε τέσσερις ώρες βόλτα με το λεωφορείο επειδή δεν άντεχε άλλο να μείνει κλεισμένη στο σπίτι της, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο AGI.

Ο οδηγός του δημόσιου μέσου μεταφοράς της ζήτησε πολλές φορές να κατέβει, αλλά μάταια, ώσπου στο τέλος εγκατέλειψε τις προσπάθειες και κάλεσε την αστυνομία που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της τήρησης των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αναχαίτιση της επιδημίας του νέου κορονοϊού στην Ιταλία, όπου απαγορεύονται όλες οι έξοδοι εκτός από αυτές που γίνονται για επαγγελματικούς λόγους ή λόγους υγείας.

Η επιβάτης του λεωφορείου δικαιολογήθηκε ήρεμα στους αστυνομικούς λέγοντας ότι δεν μπορούσε να μείνει άλλο κλεισμένη στο σπίτι της. Αυτοί την κατέβασαν από το λεωφορείο και της επέβαλαν πρόστιμο 400 ευρώ.