Κουτσούμπας: μην πληρώσει ο λαός “τα σπασμένα” της πανδημίας

Για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων ώστε να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι μίλησε ο ΓΓ του ΚΚΕ. Οι αναφορές του στην Υγεία και το Προσφυγικό.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή, με αφορμή τη διαπάλη στο Eurogroup είπε ότι «το σίγουρο είναι πως ο κοινός παρανομαστής όλων των διαφορετικών σχεδίων από τα επιτελεία της ΕΕ και των κρατών-μελών της είναι ότι και αυτή την κρίση θα την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι και οι λαοί της Ευρώπης».

Σημείωσε ότι η συζήτηση «για τη στήριξη της καπιταλιστικής οικονομίας έχει ανοίξει και στην Ελλάδα», προσθέτοντας ότι τα σχέδια ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ παρά τις επιμέρους διαφορές τους κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, ενώ οι διαφορές αφορούν «το χρόνο και τον τρόπο σφαγής του λαού για να ανακάμψει η κερδοφορία του κεφαλαίου».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, σημείωσε ότι τα όσα λένε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για την παροχή ρευστότητας «αφορούν κυρίως την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου για τη στήριξη μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων» καθώς και ότι η πρόταση για κάποια αναβολή των οφειλών «δεν αποτελεί ουσιαστική ελάφρυνση για χιλιάδες νοικοκυριά».

«Η μόνη πρόταση που πραγματικά ανακουφίζει είναι αυτή που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για απαλλαγή από τις υποχρεώσεις των επόμενων μηνών» τόνισε, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους, συνταξιούχους και λαϊκές οικογένειες.

Με αφορμή την μέρα δράσης για την Υγεία στις 7 Απριλίου εξέφρασε την αλληλεγγύη του ΚΚΕ στον αγώνα και στα αιτήματα των υγειονομικών, «σε αντίθεση με την κυβέρνηση που στα δίκαια αιτήματα γιατρών και νοσηλευτών πότε απαντά με χειροκροτήματα και ευχαριστίες και πότε στέλνει την ομάδα ΔΙΑΣ μέσα στα νοσοκομεία, όπως έκανε στον “Ευαγγελισμό”».

Είπε ότι οι προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί είναι «πίσω από τις ανάγκες όχι της πανδημίας, αλλά ακόμα και τις τρέχουσες ανάγκες» και επέρριψε ευθύνες σε όλες τις ως τώρα κυβερνήσεις για τη γύμνια του δημοσίου συστήματος Υγείας.

Με αφορμή την ακύρωση ιατρικών ραντεβού και θεραπειών σοβαρών προβλημάτων, όπως των ογκολογικών ασθενών, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει λύση τώρα στο πού να πάνε αυτοί οι ασθενείς εφόσον «λέτε σε πολλούς απ' αυτούς να μην πάνε στα νοσοκομεία».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η κυβέρνηση με αφορμή την πανδημία επιχειρεί «ισχυρό χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών, δοκιμάζοντας μέτρα που είχατε έτσι κι αλλιώς στα σχέδιά σας, μέτρα τα οποία βρίσκονταν και στις κατευθύνσεις του ΣΕΒ», προσθέτοντας «το «πακέτο που διαμόρφωσαν οι απανωτές ΠΝΠ και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις είναι ένα ανεξάντλητο αντεργατικό “μενού” για χάρη της μεγαλοεργοδοσίας».

Τόνισε ότι «η κυβερνητική προπαγάνδα που ισχυρίζεται ότι τα αντεργατικά μέτρα είναι τάχα «έκτακτα, αναγκαία και προσωρινού χαρακτήρα», δεν πρέπει να ξεγελάσει κανέναν. Η εύλογη ανησυχία των ίδιων των εργαζομένων δεν πρέπει να συνυπάρξει με αναμονή ή ανοχή. Με κάθε τρόπο και διαθέσιμο μέσο, να κάνουν καθαρό σε κυβέρνηση και εργοδοσία, ότι δεν θα πληρώσουν αυτοί ξανά το μάρμαρο».

Κάλεσε, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση, την κυβέρνηση να πάρει άμεσα δέσμη μέτρων, στήριξης φτωχών αγροτών, αυτοαπασχολουμένων γεωργών και κτηνοτρόφων και παραγωγών οπωροκηπευτικών και λαϊκών αγορών, δηλαδή, αγροτικών κλάδων «που υφίστανται τις συνέπειες των τάσεων αισχροκέρδειας που οξύνονται εν μέσω πανδημίας και των προβλημάτων διάθεσης της παραγωγής».

Υπογράμμισε την αναγκαιότητα άμεσων μέτρων απεγκλωβισμού στις προσφυγικές δομές και τα hot spot, προσθέτοντας «ό,τι ισχύει για το γενικό πληθυσμό σε συνθήκες πανδημίας, πρέπει να ισχύσει και στις δομές προσφύγων - μεταναστών» καθώς και ότι «τώρα απαιτείται να μετακινηθεί αυτός ο κόσμος στις χώρες όπου θέλει να καταθέσει αίτηση ασύλου, με άμεσο απεγκλωβισμό του από τα νησιά».

Αναφέρθηκε στα προβλήματα του Πολιτισμού, χαρακτήρισε τα όσα έδωσε η κυβέρνηση «σταγόνα στον ωκεανό» και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις μέτρων στήριξης καλλιτεχνών και εργαζομένων του Πολιτισμού.

Επισήμανε, εκ νέου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές, φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικοί και κάλεσε ξανά την κυβέρνηση να ανακοινώσει μείωση της ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων και καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής τους αποκλείοντας το ενδεχόμενο του Σεπτεμβρίου.

Κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα και όχι δανεικό τον αναγκαίο εξοπλισμό για την τηλε-εκπαίδευση σε όλα τα σπίτια των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, να φροντίσει μέσω κρατικών δομών για την κοινωνική και ψυχολογική στήριξη των μαθητών με το άνοιγμα των σχολείων, καθώς και να μη δοθούν προαγωγικές εξετάσεις στα Γυμνάσια και στα Λύκεια.

Ως προς το θέμα της Τράπεζας Θεμάτων υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρέπει «να αποσύρει κάθε τέτοια σκέψη τώρα».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι κριτήριο των προτάσεων που κατέθεσε το ΚΚΕ σήμερα, είναι «να βγει ο λαός μας γερός και δυνατός από αυτή την περιπέτεια, να μην πληρώσει σήμερα τα σπασμένα της πανδημίας και αύριο τα σπασμένα της κρίσης».

Είπε ότι οι προτάσεις όλων των άλλων κομμάτων αφορούν μόνο τους επόμενους τέσσερις-πέντε μήνες, «όμως η κρίση που είναι προ των πυλών δεν έχει ημερομηνία λήξης τεσσάρων - πέντε μηνών». Μάλιστα προσέθεσε πως οι εκτιμήσεις «των διεθνών επιτελείων του συστήματος κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερη διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα από τον κοινοτικό μέσο όρο».

«Τώρα πια ο λαός μας που πλήρωσε την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, πρέπει να δει καθαρά τα αδιέξοδα του συστήματος που όλοι σας υπηρετείτε. Η φθορά και η απαξίωση του ελληνικού λαού προς τα διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα, όπως είναι οι ΗΠΑ, η ΕΕ, πρέπει να μετατραπεί σε συνειδητή πάλη και θέληση για οριστική αποδέσμευση απ’ αυτά και συνολική απελευθέρωση από το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Αυτή είναι και η μοναδική επιλογή για να έχει ο λαός την υγειά του, τα δικαιώματά του, τη ζωή του, την ευημερία του» κατέληξε στην ομιλία του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.