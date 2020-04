Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση στην προθεσμία για τις αιτήσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καταβολή της παροχής ηθικής αναγνώρισης σε γιατρούς, νοσηλευτές, στελέχη του ΕΚΑΒ και της Πολιτικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την περαιτέρω στήριξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε κλάδου της οικονομίας οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως τις 21/04/2020 η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) για την ένταξή τους στο χρηματοδοτικό σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Εν τω μεταξύ πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 113.780 γιατρών, νοσηλευτών, στελεχών του ΕΚΑΒ και της Πολιτικής Προστασίας η παροχή ηθικής αναγνώρισης, με την οποία η Πολιτεία τιμά την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους στην κρίσιμη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Το συνολικό ποσό που διατίθεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την καταβολή της παροχής ανέρχεται στα 79 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει σε δελτίο Τύπου το Υπουργείο Οικονομικών, «η Κυβέρνηση λειτουργεί με σχέδιο, ώστε να υπάρξουν οι λιγότερες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορονοϊού και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή».