Κοινωνία

ΕΑΔ: αυστηροί έλεγχοι για τα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού

Δείτε αναλυτικά στοιχεία από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ενημερωτικό της δελτίο για την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του Covid-19, αναφέρει ότι «η ΕΑΔ συνεχίζει τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του COVID-19 σε όλη την επικράτεια συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια της πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας».

Σύμφωνα πάντα με τη σχετική ενημέρωση, «Επιθεωρητές-Ελεγκτές σε διάστημα πέντε ημερών διενήργησαν ελέγχους σε 1360 σημεία ενδιαφέροντος (1171 στην Αθήνας και 189 στη Θεσσαλονίκη). Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε εμπορικά καταστήματα, super markets, καφετέριες, εστιατόρια, τράπεζες, φροντιστήρια, εκκλησίες, take-away, delivery, δημόσιες υπηρεσίες, πάρκα ,παιδικές χαρές και χώρους άθλησης, διαπιστώνοντας υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης και σε αυστηρές συστάσεις, όπου αυτό ήταν αναγκαίο.

Γενικές διαπιστώσεις ως προς τους 876 πολίτες που μετακινούνταν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη:

α) Το μεγαλύτερο ποσοστό περίπου 70% ήταν ηλικίας μεταξύ 31-60 ετών

β) Ποσοστό περίπου 20% βρίσκονταν στην ηλικιακή ομάδα των 61 και άνω χρόνων

γ) Ποσοστό περίπου 10% ήταν ηλικίας μεταξύ 11-30 ετών.

Ειδικές διαπιστώσεις σχετικά με την κυκλοφορία των πολιτών:

39 πολίτες χωρίς καμία βεβαίωση μετακίνησης (19 εξ αυτών στη Θεσσαλονίκη)

1 πολίτης με βεβαίωση που έφερε προηγούμενη ημερομηνία

5 πολίτες με βεβαίωση χωρίς ημερομηνία

2 άτομα χωρίς βεβαίωση που δήλωσαν άστεγοι

7 άστεγοι

Περιοχές διενέργειας ελέγχων συμμόρφωσης :

Δήμος ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δήμος ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δήμος ΠΕΙΡΑΙΑ

Δήμος ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)

Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΓΚΡΑΤΙ)

Δήμος ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Δήμος ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος ΑΙΓΑΛΕΩ

Δήμος ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Δήμος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»