Κοινωνία

Κορονοϊός: Δεκάδες έλεγχοι σε Ριτσώνα και Μαλακάσα (εικόνες)

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ μετέβησαν στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών για την αντιμετώπιση της διασποράς κρουσμάτων COVID-19.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του για την αντιμετώπιση της διασποράς κρουσμάτων COVID-19, μετέβησαν στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας και Μαλακάσας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε προσωπικό των δομών καθώς και σε φιλοξενούμενους τους.

Εξετάστηκαν συνολικά 150 άτομα από όλες τις κοινότητες των ωφελούμενων που διαμένουν στα κέντρα και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Ο ΕΟΔΥ θα εξακολουθήσει τους εντατικούς ελέγχους, καθώς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η προστασία της δημόσιας υγείας.