Οικονομία

ΔΝΤ: ο κορονοϊός θα φέρει τη μεγαλύτερη ύφεση μετά τη δεκαετία του 1930!

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι η κρίση θα πλήξει περισσότερο τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες χώρες

Η πανδημία που σαρώνει τον κόσμο θα μετατρέψει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη «σε έντονα αρνητική» το 2020, προκαλώντας τον χειρότερο αντίκτυπο από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930, με μόνο μια μερική ανάκαμψη να αναμένεται το 2021, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σκιαγράφησε μια πολύ πιο δυσοίωνη εικόνα για τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του νέου κορονοϊού σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες, σημειώνοντας ότι οι κυβερνήσεις έχουν ήδη λάβει μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης 8 τρισεκ. δολαρίων, αλλά πιθανώς να χρειαστούν περισσότερα.

Η ίδια δήλωσε ότι η κρίση θα πλήξει περισσότερο τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες χώρες, που στη συνέχεια θα χρειαστούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένη βοήθεια.

«Μόλις πριν από τρεις μήνες, αναμέναμε θετική αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε πάνω από 160 από τις χώρες μέλη μας το 2020», ανάφερε σε σχόλιά της ενόψει των Εαρινών Συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα. «Σήμερα, τα νούμερα αυτά έχουν ανατραπεί: αναμένουμε τώρα ότι πάνω από 170 χώρες θα βιώσουν αρνητική αύξηση του κατά κεφαλήν εισόδημα φέτος».

Εάν η πανδημία εξασθενήσει το δεύτερο εξάμηνο του έτους, το ΔΝΤ αναμένει μερική ανάκαμψη το 2021, είπε η Γκεοργκίεβα, αλλά προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί επίσης να επιδεινωθεί.

«Τονίζω ότι υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα για τις προοπτικές: μπορεί να επιδεινωθούν ανάλογα με πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια της πανδημίας», δήλωσε. Το ΔΝΤ, που έχει 189 κράτη-μέλη, θα δημοσιοποιήσει τις λεπτομερείς προβλέψεις του στην έκθεση World Economic Outlook την Τρίτη.

Η Γκεοργκίεβα είπε ότι η πανδημία πλήττει πλούσιες και φτωχές χώρες, αλλά πολλά κράτη στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική κινδυνεύουν περισσότερο καθώς έχουν ασθενέστερα συστήματα υγείας. Αδυνατούν επίσης να εφαρμόσουν κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης στις πυκνοκατοικημένες πόλεις και τις φτωχογειτονιές τους.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ είπε ότι οι επενδυτές έχουν ήδη προχωρήσει σε εκροές κεφαλαίων περίπου 100 δισεκ. δολαρίων από αυτές τις οικονομίες, ποσό υπερτριπλάσιο της εκροής την ίδια περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Με τις τιμές των εμπορευμάτων να έχουν σημειώσει μεγάλη πτώση, οι αναδυόμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες χώρες θα χρειαστούν τρισεκατομμύρια δολάρια για να αντιμετωπίσουν την πανδημία και να διασώσουν τις οικονομίες τους, δήλωσε.

«Χρειάζονται επειγόντως βοήθεια», δήλωσε, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί να διοχετευτούν εκατοντάδες δισεκ. δολάρια από εξωτερικές πηγές καθώς αυτές οι κυβερνήσεις θα μπορούν να καλύψουν μόνο ένα μέρος του κόστους από μόνες τους, και πολλές έχουν ήδη υψηλό χρέος.

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε πως είναι ενθαρρυντικό που όλες οι κυβερνήσεις έσπευσαν να λάβουν μέτρα, ενεργοποιώντας δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα.

Για να διασφαλιστεί η μελλοντική ανάκαμψη, η Γκεοργκίεβα ζήτησε συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να περιοριστεί ο ιός και να στηριχθούν τα συστήματα υγείας, αποτρέποντας παράλληλα τους ελέγχους στις εξαγωγές που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη ροή βασικού ιατρικού εξοπλισμού και τροφίμων.

«Τα μέτρα που λαμβάνουμε τώρα θα καθορίσουν την ταχύτητα και την ισχύ της ανάκαμψης», δήλωσε.

Είναι κρίσιμης σημασίας να παράσχουμε στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που πλήττονται «μεγάλα, έγκαιρα και στοχευμένα» μέτρα, όπως επιδοτήσεις μισθών, παράταση των επιδομάτων ανεργίας και προσαρμογή δανειακών όρων, μειώνοντας παράλληλα τις πιέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η συντονισμένη δημοσιονομική τόνωση παραμένει κρίσιμης σημασίας, και η νομισματική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει διευκολυντική, όπου ο πληθωρισμός διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.

«Αυτοί με μεγαλύτερους πόρους και περιθώριο πολιτικής θα χρειαστεί να κάνουν περισσότερα. Άλλοι με περιορισμένους πόρους θα χρειαστούν περισσότερη στήριξη», δήλωσε.

Το ΔΝΤ δημιουργήθηκε για καιρούς όπως αυτός και είναι έτοιμο να αξιοποιήσει τη δυνατότητα του για χορήγηση δανείων ύψους 1 τρισεκ. δολαρίων, δήλωσε η Γκεογκίεβα. Το εκτελεστικό συμβούλιο του Ταμείου έχει εγκρίνει τον διπλασιασμό της έκτακτης χρηματοδότησης σε 100 δισεκ. δολάρια για να καλύψει τα αιτήματα περισσότερων των 90 χωρών, και το προσωπικό του παλεύει με τον χρόνο για να διεκπεραιώσει τα αιτήματα αυτά.

Το ΔΝΤ αναζητά επίσης τρόπους για να παράσχει πρόσθετη στήριξη ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μια νέα βραχυπρόθεσμης γραμμής ρευστότητας, καθώς και λύσεις που θα επιτρέψουν τον δανεισμό ακόμα και σε χώρες με μη βιώσιμο χρέος, δήλωσε.